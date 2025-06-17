 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ульсан Хьюндай» — «Мамелоди Сандаунс». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (18.06.2025)

вчера, 20:48
Мамелоди Сандаунс

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Мамелоди Сандаунс», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. Выбрать победителем «Ульсан Хьюндай» можно по коэффициенту 3.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pari 2.45 3.25 2.95

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.7.

Форма команд

«Ульсан Хьюндай» в начале южнокорейского чемпионата был одним из фаворитов на победу, однако, сейчас команда занимает лишь третье место, с заработанными 29 очками за 19 встреч. От лидера сезона его отделяют 12 баллов. Два последних матча «Ульсан Хьюндай» завершились ничьёй с «Гвангю» (1:1), и поражением от «Чонбук Моторс» (1:3).

«Мамелоди Сандаунс» является сильнейшим клубом Южной Африки. На данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице своей страны, с заработанными 73 баллами, и имеет отрыв от ближайшего соперника в 12 очков. Две последние игры «Мамелоди Сандаунс» были сыграны с египетским «Пирамидс», и закончились ничьёй (1:1), и поражением во втором матче «1:2».

Информация для ставок

  • «Ульсан Хьюндай» проиграл всего два матча из десяти
  • «Мамелоди Сандаунс» прервала свою беспроигрышную серию, состоящую из девяти игр
  • Семь из десяти встреч «Мамелоди Сандаунс» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 1.77 2.05
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:22
Второй тайм вряд ли будет сухим - ТБ(0.5).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 