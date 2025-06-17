«Ульсан Хьюндай» — «Мамелоди Сандаунс». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (18.06.2025)

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вчера, 20:48

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Мамелоди Сандаунс», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. Выбрать победителем «Ульсан Хьюндай» можно по коэффициенту 3.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.25.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.7.

Форма команд

«Ульсан Хьюндай» в начале южнокорейского чемпионата был одним из фаворитов на победу, однако, сейчас команда занимает лишь третье место, с заработанными 29 очками за 19 встреч. От лидера сезона его отделяют 12 баллов. Два последних матча «Ульсан Хьюндай» завершились ничьёй с «Гвангю» (1:1), и поражением от «Чонбук Моторс» (1:3).

«Мамелоди Сандаунс» является сильнейшим клубом Южной Африки. На данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице своей страны, с заработанными 73 баллами, и имеет отрыв от ближайшего соперника в 12 очков. Две последние игры «Мамелоди Сандаунс» были сыграны с египетским «Пирамидс», и закончились ничьёй (1:1), и поражением во втором матче «1:2».

Информация для ставок

«Ульсан Хьюндай» проиграл всего два матча из десяти

«Мамелоди Сандаунс» прервала свою беспроигрышную серию, состоящую из девяти игр

Семь из десяти встреч «Мамелоди Сандаунс» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.