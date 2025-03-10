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«Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (10.03.2025)

сегодня, 20:13
Вест Хэм

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Вест Хэма», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать за 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.363.552.23
Мелбет 3.25 3.50 2.30

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Вест Хэм» благодаря последней паре матчей набрали важные баллы и находятся на безопасном расстоянии от зоны вылета, хоть и слишком низко в турнирной таблице. Команда располагается на 16 месте с 33 баллами и на 16 пунктов опережает «Ипсвич», который занимает 18 позицию. В домашней игре с «сороками» хозяевам важно добиться победы, что практически гарантирует им повышение в таблице. Два последних матча «Вест Хэма» завершились победой над «Лестером» (2:0) и минимальным успехом на выезде с «Арсеналом» (1:0).

«Ньюкасл Юнайтед» часто проигрывает в последнее время и реальные цели от команды с каждым туром отдаляются. Клуб идет на девятом месте в АПЛ с 42 баллами и на четыре пункта отстают от зоны еврокубков. «Сорокам» важно регулярно набирать очки, но соперник находится в неплохой форме, поэтому будет выглядеть не так плохо по итогам этой встречи. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» в дополнительное время проиграл «Брайтону» (1:2) и уступил на выезде «Ливерпулю» (0:2).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних домашних матчей «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Ньюкасл Юнайтед» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вест Хэм» играет на своем поле и постарается уйти на перерыв в хорошем настроении, одержав важную победу. Сделать ставку на «молотобойцев» можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.42 2.02 1.89 1.58 2.51
Мелбет 2.95 1.42 1.97 1.87 1.55 2.52
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 20:30
Выдумывать в этом матче нечего... Тб 2,5 на двоих слабо...
Гость
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