«Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (10.03.2025)

1741626787

сегодня, 20:13

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Вест Хэма», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать за 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Вест Хэм» благодаря последней паре матчей набрали важные баллы и находятся на безопасном расстоянии от зоны вылета, хоть и слишком низко в турнирной таблице. Команда располагается на 16 месте с 33 баллами и на 16 пунктов опережает «Ипсвич», который занимает 18 позицию. В домашней игре с «сороками» хозяевам важно добиться победы, что практически гарантирует им повышение в таблице. Два последних матча «Вест Хэма» завершились победой над «Лестером» (2:0) и минимальным успехом на выезде с «Арсеналом» (1:0).

«Ньюкасл Юнайтед» часто проигрывает в последнее время и реальные цели от команды с каждым туром отдаляются. Клуб идет на девятом месте в АПЛ с 42 баллами и на четыре пункта отстают от зоны еврокубков. «Сорокам» важно регулярно набирать очки, но соперник находится в неплохой форме, поэтому будет выглядеть не так плохо по итогам этой встречи. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» в дополнительное время проиграл «Брайтону» (1:2) и уступил на выезде «Ливерпулю» (0:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних домашних матчей «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вест Хэм» играет на своем поле и постарается уйти на перерыв в хорошем настроении, одержав важную победу. Сделать ставку на «молотобойцев» можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.