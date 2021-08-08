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«Тондела» — «Санта-Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (08.08.2021)

сегодня, 00:14

В стартовом туре чемпионата Португалии «Тондела» на стадионе «Жоау Кардозо» сыграет против «Санта-Клары». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.233.152.50
Мелбет 3.03 3.16 2.49
1XBET 3.03 3.16 2.49
BetBoom 2.95 3.10 2.45

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в грядущем противостоянии аналитики букмекерской конторы Фонбет не определяют. Поставить на победу «Тонделы» предлагается по коэффициенту 3.05, ничья идет за 3.22, а победа «Санта Клары» доступна для ставок по котировке 2.43.

Эксперты сервиса также считают, что больше двух голов команды в этой встрече не забьют. Исход ТМ(2,5) доступен для ставок по коэффициенту 1.74, ТБ(2,5) – 2.21.

Форма команд

Глобальных задач в прошлом сезоне чемпионата Португалии «Тондела» не решала. Заранее обезопасив себя от борьбы за выживание, команда проиграла четыре из пяти последних матчей в лиге, завершив турнир на 12-м месте в турнирной таблице.

24 июля футболисты «Тонделы» сыграли первый официальный матч в новой кампании. В поединке стартового раунда Кубка португальской лиги команда проиграла на своем поле «Жил Висенте» (0:1) и досрочно покинула турнир.

«Санта-Клара» более успешно провела предыдущий розыгрыш португальского чемпионата. Клубу удалось финишировать на шестой строчке рейтинга за счет трех побед в последних трех турах. В квалификации Лиги конференций УЕФА «Санта-Клара» уже прошла «Шкупи» (3:0 и 2:0), а в первой встрече против «Олимпии» была оформлена домашняя победа (2:0).

Помимо этого, гости грядущей встречи удачно выступили в Кубке португальской лиги, сломив сопротивление «Фаренсе».

Информация для ставок

  • В 4 прошлых очных встречах команд прошла ставка ТМ(2,5)
  • «Санта-Клара» не пропускала голы в 4 предыдущих матчах чемпионата
  • «Санта-Клара» побеждала в 3 последних поединках лиги

Прогноз

У «Санта-Клары» сейчас очень плотный график, поэтому вряд ли гости смогут показать свой максимум в предстоящей игре. «Тондела» очень мало забивает, стараясь действовать в прагматичном стиле. Предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Фонбет.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Белененсеша» в матче с «Порту».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.65 1.66 2.33
Мелбет 1.69 2.29
1XBET 1.69 2.29
BetBoom 2.13 1.65 1.60 2.23 1.29 3.30
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сегодня в 02:33
Хозяева не проиграют
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