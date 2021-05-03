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«Торино» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (03.05.2021)

вчера, 10:12

В 34-м туре Серии А «Парма» поедет в гости к «Торино». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.614.305.77
Лига Ставок 1.65 4.20 5.00
Фонбет Live! 1.60 4.20 5.40
Мелбет 1.65 4.19 5.37
1XBET 3.80 1.45 7.50
BetBoom 1.64 4.18 5.28

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что хозяева поля — явные фавориты. Взять победу «Торино» можно по коэффициенту 1.58, в случае победы гостей зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.58.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по 1.53. Низовой исход матча можно взять за 2.45. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

В двух последних матчах у «Торино» проблемы с результатом: была очень сложная игра против «Наполи» (0:2) и ничья в выездном матче с «Болоньей». Команда все еще борется за выживание, в спину дышат «Кальяри» и «Беневенто». Домашний поединок против смирившейся с понижением в классе «Пармой» — лучшее время для набора очков.

«Парма» выглядит очень плохо, одержав в 2021 году всего одну победу в чемпионате. Команда готовится к понижению в Серию В, скорее всего, уже не сможет доставить проблем оставшимся соперникам в этом сезоне. В последних играх команда много забивает, но и много пропускает, что не позволяет им зацепиться даже за 1 балл – поражения от «Кротоне» (3:4), «Ювентуса» (1:3) и «Кальяри» (3:4).

Информация для ставок

• «Парма» не может выиграть на выезде 12 матчей подряд
• Игра первого круга закончилась ничьей (1:1)
• В шести из семи последних домашних матчей «Торино» и «Парма» обменивались голами
• «Парма» забивает на выезде в последних 6 играх

Прогноз

«Торино» будет пытаться взять очки с более слабым соперником. Сделать ставку на 1Х + ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.58 1.99 1.92
Лига Ставок 2.35 1.60 1.86 1.95
Мелбет 2.50 1.56
1XBET 3.90 1.22 3.53 1.27 1.94 1.86
BetBoom 3.94 1.28 2.37 1.63 1.85 2.02
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:28
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Торино»
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