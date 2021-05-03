«Торино» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (03.05.2021)

В 34-м туре Серии А «Парма» поедет в гости к «Торино». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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1 : 0
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что хозяева поля — явные фавориты. Взять победу «Торино» можно по коэффициенту 1.58, в случае победы гостей зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.58.
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по 1.53. Низовой исход матча можно взять за 2.45. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.67.
Форма команд
В двух последних матчах у «Торино» проблемы с результатом: была очень сложная игра против «Наполи» (0:2) и ничья в выездном матче с «Болоньей». Команда все еще борется за выживание, в спину дышат «Кальяри» и «Беневенто». Домашний поединок против смирившейся с понижением в классе «Пармой» — лучшее время для набора очков.
«Парма» выглядит очень плохо, одержав в 2021 году всего одну победу в чемпионате. Команда готовится к понижению в Серию В, скорее всего, уже не сможет доставить проблем оставшимся соперникам в этом сезоне. В последних играх команда много забивает, но и много пропускает, что не позволяет им зацепиться даже за 1 балл – поражения от «Кротоне» (3:4), «Ювентуса» (1:3) и «Кальяри» (3:4).
Информация для ставок
• «Парма» не может выиграть на выезде 12 матчей подряд
• Игра первого круга закончилась ничьей (1:1)
• В шести из семи последних домашних матчей «Торино» и «Парма» обменивались голами
• «Парма» забивает на выезде в последних 6 играх
Прогноз
«Торино» будет пытаться взять очки с более слабым соперником. Сделать ставку на 1Х + ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.88.