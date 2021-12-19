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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (19.12.2021)

19 декабря 2021, 11:56

«Тоттенхэм» примет «Ливерпуль» в рамках 18-го тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Тоттенхэм
Ливерпуль
2 : 2
завершен
19 декабря 2021, 19:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры считают «Ливерпуль». Поставить на победу «красных» можно по коэффициенту 1.58. Ничейный исход оценивается в 4.50, а победа «Тоттенхэма» в 5.10.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.70.

Форма команд

«Тоттенхэм» идет на седьмой строчке в нынешнем сезоне, в активе «шпор» 25 баллов. В последних встречах команда Антонио Конте победила «Норвич», а также выиграла у «Брентфорда» и обыграла «Лидс».

«Ливерпуль» идет на второй строчке в турнирной таблице, у команды Юргена Клоппа 40 баллов. В последних матчах «красные» только побеждают, клуб выиграл у «Ньюкасла» и «Астон Виллы», а также переиграл «Вулверхэмптон».

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» побеждает в восьми матчах кряду
  • «Тоттенхэм» проиграл всего в одном матче из последних пяти
  • У «Ливерпуля» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

По мнению букмекеров Фонбет, идеальной ставкой в этой игре будет тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.65. Не стоит ожидать много голов от «Ливерпуля», несмотря на восемь побед кряду в последних матчах, видно, что команда играет не так, как раньше, она устала, и сказывается отсутствие некоторых исполнителей в составе.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.87 1.29 2.34 1.66 1.81 2.09
1XBET 7.07 1.11
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Gahi
Gahi
19 декабря 2021 в 18:51
В этом матче обе команды забьют. Удачи
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