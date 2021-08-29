«Тоттенхэм» — «Уотфорд». Прогноз на матч АПЛ (29.08.2021)

«Тоттенхэм» играет против «Уотфорда» в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 16:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Тоттенхэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.40. Еще один вариант — победа «Уотфорда» по 8.50.
Форма команд
«Тоттенхэм» находится на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. У команды шесть баллов. В нынешнем сезоне команда под руководством португальца Нунутолько побеждает. В первом туре «шпоры» сенсационно одолели «Манчестер Сити», матч завершился со счетом 1:0. После этого команда справилась с «Вулверхэмптоном» с таким же счетом.
«Уотфорд» ворвался в АПЛ победой. Команда смогла выиграть у «Астон Виллы» со счетом 3:2 в первом туре, но во втором матче была большая проблема. Команда не справилась с «Брайтоном», клуб проиграл со счетом 0:2. «Уотфорд» выглядит неплохо и может задержаться в АПЛ, если не будет отходить от своего привычного стиля игры.
Информация для ставок
● «Уотфорд» выиграл два матча из последних пяти
● «Тоттенхэм» выиграл четыре матча из последних пяти
● «Уотфорд» забил шесть голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Тоттенхэм» забивает не так уж и много. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов «Тоттенхэма» меньше двух по коэффициенту 1.78.
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