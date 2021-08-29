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«Тоттенхэм» — «Уотфорд». Прогноз на матч АПЛ (29.08.2021)

сегодня, 08:53

«Тоттенхэм» играет против «Уотфорда» в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.484.388.29
Фонбет 1.45 4.40 7.70
Мелбет 1.46 4.64 8.50
1XBET 1.46 4.64 8.50
BetBoom 1.46 4.37 8.40

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Тоттенхэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.40. Еще один вариант — победа «Уотфорда» по 8.50.

Форма команд

«Тоттенхэм» находится на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. У команды шесть баллов. В нынешнем сезоне команда под руководством португальца Нунутолько побеждает. В первом туре «шпоры» сенсационно одолели «Манчестер Сити», матч завершился со счетом 1:0. После этого команда справилась с «Вулверхэмптоном» с таким же счетом.

«Уотфорд» ворвался в АПЛ победой. Команда смогла выиграть у «Астон Виллы» со счетом 3:2 в первом туре, но во втором матче была большая проблема. Команда не справилась с «Брайтоном», клуб проиграл со счетом 0:2. «Уотфорд» выглядит неплохо и может задержаться в АПЛ, если не будет отходить от своего привычного стиля игры.

Информация для ставок

● «Уотфорд» выиграл два матча из последних пяти

● «Тоттенхэм» выиграл четыре матча из последних пяти

● «Уотфорд» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Тоттенхэм» забивает не так уж и много. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов «Тоттенхэма» меньше двух по коэффициенту 1.78.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на матч Лиги 1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.44 2.02 1.89 1.56 2.54
Мелбет 2.06 1.89
1XBET 2.06 1.89
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 09:10
Шпоры выиграют этот матч
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