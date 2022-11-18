Бахрейн – Сербия. Прогноз на товарищеский матч (18.11.2022)

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сегодня, 11:09

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Сербию очевидным фаворитом. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.33. Вероятность ничьи аналитики компании Лига Ставок оценивают в 4.90, а победа Бахрейна идет в линии по котировке 9.10.

В росписи голов эксперты отдают предпочтение результативному исходу. Ставки на ТБ (2,5) гола играются по котировке 1.87, ТМ(2,5) – 1.97.

Форма команд

Бахрейн 11 ноября провел контрольный матч против Канады. В этом противостоянии команда упустила победу, переигрывая соперника по ходу встречи (2:2).

Отметим, что в квалификации ЧМ -2022 сборная Бахрейна не смогла пробиться в матчи плей-офф. За восемь туров отборочной группы команда заработала 15 баллов, показав такие результаты: четыре победы, три ничьи и одно поражение.

Сербия проводит подготовку к чемпионату мира. Команда успешно себя проявила в европейском отборе, заняв первое место в группе, где также выступала Португалия. Последний матч сербская сборная провела 27 сентября. В нем команда одолела Норвегию (2:0) и финишировала на первом месте группы Лиги Наций УЕФА , получив повышение в классе.

Информация для ставок

Бахрейн сыграл на ТБ (1,5) гола в 4 из прошлых 5 домашних матчей

(1,5) гола в 4 из прошлых 5 домашних матчей Ставка ТБ (1,5) прошла в 3 из последних 4 гостевых матчей Сербии

(1,5) прошла в 3 из последних 4 гостевых матчей Сербии Сербия выиграла в 7 из предыдущих 10 матчей всех турниров

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