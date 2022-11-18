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Бахрейн – Сербия. Прогноз на товарищеский матч (18.11.2022)

сегодня, 11:09
Сборная Сербии

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Сербию очевидным фаворитом. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.33. Вероятность ничьи аналитики компании Лига Ставок оценивают в 4.90, а победа Бахрейна идет в линии по котировке 9.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle9.364.641.37
Лига Ставок 8.00 4.60 1.42
Мелбет 7.10 4.60 1.41
1XBET 8.30 4.64 1.37

В росписи голов эксперты отдают предпочтение результативному исходу. Ставки на ТБ(2,5) гола играются по котировке 1.87, ТМ(2,5) – 1.97.

Форма команд

Бахрейн 11 ноября провел контрольный матч против Канады. В этом противостоянии команда упустила победу, переигрывая соперника по ходу встречи (2:2).

Отметим, что в квалификации ЧМ-2022 сборная Бахрейна не смогла пробиться в матчи плей-офф. За восемь туров отборочной группы команда заработала 15 баллов, показав такие результаты: четыре победы, три ничьи и одно поражение.

Сербия проводит подготовку к чемпионату мира. Команда успешно себя проявила в европейском отборе, заняв первое место в группе, где также выступала Португалия. Последний матч сербская сборная провела 27 сентября. В нем команда одолела Норвегию (2:0) и финишировала на первом месте группы Лиги Наций УЕФА, получив повышение в классе.

Информация для ставок

  • Бахрейн сыграл на ТБ(1,5) гола в 4 из прошлых 5 домашних матчей
  • Ставка ТБ(1,5) прошла в 3 из последних 4 гостевых матчей Сербии
  • Сербия выиграла в 7 из предыдущих 10 матчей всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что Бахрейну и Сербии ничего не мешает провести результативный матч. Предлагаем ставку на ТБ(2) гола по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.40 2.00 1.85 1.57 2.44
Лига Ставок 2.75 1.43 1.91 1.87 1.51 2.50
Мелбет 2.13 1.74
1XBET 1.95 1.88
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