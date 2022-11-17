Иордания – Испания. Прогноз на товарищеский матч (17.11.2022)

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сегодня, 09:54

Ставки букмекеров

Испания неоспоримый фаворит поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.05. Вероятность ничьи оценивается в 12.50, а победи Иордании идет по котировке 43.00.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок убеждены, что команды проведут результативный матч. Пари на ТБ (2,5) гола идут по цене 1.47, ТМ(2,5) – 2.53.

Форма команд

Иордания боролась за проход на чемпионат мира. Во втором этапе квалификации команда заработала 14 очков за восемь туров, но уступила второму Кувейту по дополнительным параметрам.

При этом команда успешно выступали в квалификации Кубка Азии, выиграв все три матча в группе, где сборная заняла третье место. Последнюю игру иорданцы провели 26 сентября, обыграв в контрольном матче Оман (1:0).

Испания ожидаемо пробилась на предстоящий турнир в Катаре. В квалификационной группе сборная выиграла шесть из восьми матчей, что позволило обойти Швецию на четыре очка и занять итоговое первое место.

Также испанские футболисты успешно выступили на групповой стадии Лиги Наций УЕФА . Одолев в финальном туре Португалию на выезде (1:0), команда пробилась в плей-офф турнира.

Информация для ставок

Иордания выиграл 7 из прошлых 8 матчей

Испания побеждала с разницей в один гол в 4 из последних 5 гостевых матчей

Иордания не пропускала голы в 5 предыдущих поединках

Прогноз