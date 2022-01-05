«Трабзонспор» — «Йени Малатияспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (07.01.2022)

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05 января 2022, 12:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этой встрече являются хозяева. Загрузить на победу «Трабзонспора» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.72. Победа «Йени Малатияспора»» оценивается по коэффициенту 7, а в случае захода ничейного результата порадует коэффициент 4.58.

Букмекеры дают разные коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.7, а поставить на низовой тотал (ТМ 2.5) предлагают по коэффициенту 2.1. Существует небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Трабзонспор» продолжает удерживать лидирующую строчку в турнирной таблице, набрав 46 очков после 19 матчей. Отрыв от ближайшего преследователя составляет семь пунктов, поэтому команда чувствует себя достаточно спокойно. В двух последних матчах не продемонстрировала яркого футбола, сначала расписала нулевую ничью с «Истанбул Башахшехиром», а затем в рамках кубка Турции минимально переиграла «Болуспор» (1:0).

«Йени Малатияспор» в кубке страны выступил неудачно, уступив на своем поле низшелиговому «Бандырмаспору» (2:3). В чемпионате у команды затянулась безвыигрышная серия, в последнем матче клуб на выезде без шансов уступил «Фенербахче» (0:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Трабзонспора» составляет четыре матча (три победы и ничья)

Безвыигрышная серия «Йени Малатияспора» насчитывает восемь поединков (четыре поражения и четыре ничьих)

Шесть минувших очных встречи завершились победой «Трабзонспора»

«Йени Малатияспор» пропустил минимум два гола в четырех из пяти последних играх

Прогноз

В этом поединке явным преимуществом будет владеть домашний коллектив. Он лидирует в чемпионате и не может себе позволить терять очки с явным аутсайдером. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Трабзонспора» с форой (-1) по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.