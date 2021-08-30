«Трофенсе» — «Пенафиел». Прогноз на матч португальской Сегунды (30.08.2021)

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сегодня, 15:54

Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч четвертого тура второй португальской Лиги «Трофенсе» — «Пенафиел», который состоится 30 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

На предстоящую игру букмекерская компания Бетсити предложила такие котировки: победа «Трофенсе» идет по коэффициенту 3.18, ничью можно взять по коэффициенту 3.22, а победу «Пенафиела» можно сыграть по коэффициенту 2.22. Как видим, гостевая команда считается умеренным фаворитом. Что касается результативности поединка, то здесь симпатии букмекера в пользу низового формата. Вариант ставки ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.25.

Форма команд

Футболисты «Трофенсе» еще не знаю вкуса побед в новом сезоне второй португальской лиги. В стартовых турах команда сыграла вничью с «Порту» (Б) (2:2) и «Эштрелой» (0:0), а в прошлом туре потерпела гостевое поражение на поле «Бенфики-2» (1:2).

У «Пенафиела» в активе шесть очков. Их команда оформила за счет минимальных побед во встречах с «Вилафранкенсе» (1:0) и «Каса Пиа» (1:0) в прошлом туре. Неудачным для гостей предстоящей игры оказался домашний матч против «Бенфики-2», где было зафиксировано поражение (0:1).

Информация для ставок

В 8 из 10 прошлых очных встреч команд прошла ставка ТМ(2,5)

«Трофенсе» не забивал голы в 3 из 4 последних матчей на своем поле

«Пенафиел» выиграл со счетом 1:0 3 предыдущих гостевых поединка во всех турнирах

Прогноз

В предстоящем поединке вряд ли стоит ожидать голевой феерии. У «Пенафиела» слаженно работает защита, которая не пропускала в трех гостевых матчах подряд. «Трофенсе» испытывает проблемы с атакой. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.70 в БК Бетсити.

Ранее букмекеры предложили интересный коэффициент на исход другого поединка во второй лиге Португалии.