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«Трофенсе» — «Пенафиел». Прогноз на матч португальской Сегунды (30.08.2021)

сегодня, 15:54

Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч четвертого тура второй португальской Лиги «Трофенсе» — «Пенафиел», который состоится 30 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.453.192.30
Мелбет 3.32 2.99 2.30
1XBET 3.20 2.99 2.36

Ставки букмекеров

На предстоящую игру букмекерская компания Бетсити предложила такие котировки: победа «Трофенсе» идет по коэффициенту 3.18, ничью можно взять по коэффициенту 3.22, а победу «Пенафиела» можно сыграть по коэффициенту 2.22. Как видим, гостевая команда считается умеренным фаворитом. Что касается результативности поединка, то здесь симпатии букмекера в пользу низового формата. Вариант ставки ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.25.

Форма команд

Футболисты «Трофенсе» еще не знаю вкуса побед в новом сезоне второй португальской лиги. В стартовых турах команда сыграла вничью с «Порту» (Б) (2:2) и «Эштрелой» (0:0), а в прошлом туре потерпела гостевое поражение на поле «Бенфики-2» (1:2).

У «Пенафиела» в активе шесть очков. Их команда оформила за счет минимальных побед во встречах с «Вилафранкенсе» (1:0) и «Каса Пиа» (1:0) в прошлом туре. Неудачным для гостей предстоящей игры оказался домашний матч против «Бенфики-2», где было зафиксировано поражение (0:1).

Информация для ставок

  • В 8 из 10 прошлых очных встреч команд прошла ставка ТМ(2,5)
  • «Трофенсе» не забивал голы в 3 из 4 последних матчей на своем поле
  • «Пенафиел» выиграл со счетом 1:0 3 предыдущих гостевых поединка во всех турнирах

Прогноз

В предстоящем поединке вряд ли стоит ожидать голевой феерии. У «Пенафиела» слаженно работает защита, которая не пропускала в трех гостевых матчах подряд. «Трофенсе» испытывает проблемы с атакой. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.70 в БК Бетсити.

Ранее букмекеры предложили интересный коэффициент на исход другого поединка во второй лиге Португалии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.67 1.66 2.27
Мелбет 1.52 2.66
1XBET 1.52 2.66
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shlomo
shlomo
сегодня в 15:56
гости не проиграют
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