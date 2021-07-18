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«Тромсе» — «Русенборг»: прогноз на матч чемпионата Норвегии (18.07.2021)

вчера, 10:14

18 июля в чемпионате Норвегии пройдет матч 13-го тура, в котором «Тромсе» на домашнем стадионе сыграет против «Русенборга».

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет не определяют фаворита в этой встрече. Поставить на победу «Тромсе» можно по коэффициенту 2.76, ничья доступна на отметке 3.48, а победа «Русенборга» идет с котировкой 2.50.

Также эксперты БК не определились с возможной результативностью в этой игре. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) голов идут по одинаковым коэффициентам – 1.95.

Форма команд

«Тромсе», который недавно призывал бойкотировать ЧМ-22, опустился на третье снизу место в турнирной таблице норвежского чемпионата. В 12 сыгранных турах команда смогла взять только две победы и четыре ничьи, проиграв шесть поединков.

В предыдущем туре Высшей лиги «Тромсе» избежал поражения от «Бранна» (1:1). Прежде команда потерпела крупное поражение в гостях от «Хёугесунна» (0:3).

«Русенборг» сумел стабилизировать свою игру, набрав пять очков за три прошлых тура. В этих матчах команда разошлась миром с «Хёугесунном» (0:0) и «Оддом» (2:2), а затем одержала минимальную победу над «Кристиансунном» (1:0) в прошлом туре.

До этого «Русенборг» потерпел три поражения подряд. Эти неудачи лишили команду места в лидирующей тройке, но последние успехи дали ей возможность сократить отставание от топ-3 до двух баллов (пятое место).

Информация для ставок

• В домашних играх этого чемпионата «Тромсе» не побеждал – 2 ничьи и 3 поражения
• «Русенборг» не пропускал голы в 2 из 3 предыдущих поединков Высшей лиги
• В 5 из 6 предыдущих встреч команд сыграла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на нулевую фору «Русенборга», которая в букмекерской конторе Мелбет доступна по коэффициенту 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.46 1.94 1.94 1.53 2.63
Лига Ставок 2.75 1.42 1.87 1.86 1.50 2.49
Мелбет 1.76 2.06
1XBET 4.35 1.19
BetBoom 2.45 1.50 1.74 2.00 1.39 2.80
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Все комментарии
skde7ys4u4tc
skde7ys4u4tc
вчера в 13:12
Русенборг (Тронхейм) выиграет матч.
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