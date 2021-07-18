«Тромсе» — «Русенборг»: прогноз на матч чемпионата Норвегии (18.07.2021)

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вчера, 10:14

18 июля в чемпионате Норвегии пройдет матч 13-го тура, в котором «Тромсе» на домашнем стадионе сыграет против «Русенборга».

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет не определяют фаворита в этой встрече. Поставить на победу «Тромсе» можно по коэффициенту 2.76, ничья доступна на отметке 3.48, а победа «Русенборга» идет с котировкой 2.50.

Также эксперты БК не определились с возможной результативностью в этой игре. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) голов идут по одинаковым коэффициентам – 1.95.

Форма команд

«Тромсе», который недавно призывал бойкотировать ЧМ -22, опустился на третье снизу место в турнирной таблице норвежского чемпионата. В 12 сыгранных турах команда смогла взять только две победы и четыре ничьи, проиграв шесть поединков.

В предыдущем туре Высшей лиги «Тромсе» избежал поражения от «Бранна» (1:1). Прежде команда потерпела крупное поражение в гостях от «Хёугесунна» (0:3).

«Русенборг» сумел стабилизировать свою игру, набрав пять очков за три прошлых тура. В этих матчах команда разошлась миром с «Хёугесунном» (0:0) и «Оддом» (2:2), а затем одержала минимальную победу над «Кристиансунном» (1:0) в прошлом туре.

До этого «Русенборг» потерпел три поражения подряд. Эти неудачи лишили команду места в лидирующей тройке, но последние успехи дали ей возможность сократить отставание от топ-3 до двух баллов (пятое место).

Информация для ставок

• В домашних играх этого чемпионата «Тромсе» не побеждал – 2 ничьи и 3 поражения

• «Русенборг» не пропускал голы в 2 из 3 предыдущих поединков Высшей лиги

• В 5 из 6 предыдущих встреч команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на нулевую фору «Русенборга», которая в букмекерской конторе Мелбет доступна по коэффициенту 1.87.