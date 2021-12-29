«Сивасспор» — «Анкарагюджю». Прогноз на матч Кубка Турции (30.12.2021)

1640795252

29 декабря 2021, 19:27

На стадии 1/16 финала Кубка Турции «Сивасспор» на домашней арене сыграет против «Анкарагюджю». Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

В этой паре Кубка Турции букмекеры ставят на хозяев поля. Заключить пари на победу «Сивасспора» в формате основного времени БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.80, на ничью предложена цена 3.80, а победа «Анкарагюджю» идет по котировке 4.40.

Что касается результативности поединка, то здесь эксперты не определяются. Исходы ТМ(2,5) и ТБ (2,5) голов доступны по одинаковым коэффициентам 1.93.

Форма команд

«Сивасспор» на правах представителя Суперлиги начинает выступления в Кубке Турции с текущей стадии. А вот «Анкарагюджю», который вылетел в первую лигу по итогам прошлого сезона, уже прошел два этапа соревнований, а в минувшем туре команда обыграла на домашней арене «Назыллыспор» (3:0).

«Сивасспор» в ноябре и декабре смог одержать четыре победы кряду в чемпионате. Но в двух последних турах Суперлиги команда смогла заработать только один балл – ничья с «Ризеспором» (1:1) и гостевое поражение от «Кайсериспора» (0:3).

«Анкарагюджю», в свою очередь, одержал три победы в четырех прошлых турах Суперлиги, а в последней игре чемпионата команда справилась на домашней арене с «Кечиоренгюджю» (2:1).

Информация для ставок

«Сивасспор» не уступал сопернику в 4 прошлых очных встречах – 3 победы и ничья

«Сивасспор» не проигрывал в 9 прошлых матчах на своем поле – 3 победы и 6 ничьих

«Анкарагюджю» проиграл 4 из прошлых 5 гостевых матчей

Прогноз

«Сивасспор» справлялся с «Анкарагюджю» в предыдущих очных встречах. При этом гости грядущего противостояния крайне неубедительно выступают в выездных играх. Поэтому рекомендуем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.