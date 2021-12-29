«Сивасспор» — «Анкарагюджю». Прогноз на матч Кубка Турции (30.12.2021)

На стадии 1/16 финала Кубка Турции «Сивасспор» на домашней арене сыграет против «Анкарагюджю». Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.
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2 : 1
завершен
30 декабря 2021, 17:00
четверг
Ставки букмекеров
В этой паре Кубка Турции букмекеры ставят на хозяев поля. Заключить пари на победу «Сивасспора» в формате основного времени БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.80, на ничью предложена цена 3.80, а победа «Анкарагюджю» идет по котировке 4.40.
Что касается результативности поединка, то здесь эксперты не определяются. Исходы ТМ(2,5) и ТБ(2,5) голов доступны по одинаковым коэффициентам 1.93.
Форма команд
«Сивасспор» на правах представителя Суперлиги начинает выступления в Кубке Турции с текущей стадии. А вот «Анкарагюджю», который вылетел в первую лигу по итогам прошлого сезона, уже прошел два этапа соревнований, а в минувшем туре команда обыграла на домашней арене «Назыллыспор» (3:0).
«Сивасспор» в ноябре и декабре смог одержать четыре победы кряду в чемпионате. Но в двух последних турах Суперлиги команда смогла заработать только один балл – ничья с «Ризеспором» (1:1) и гостевое поражение от «Кайсериспора» (0:3).
«Анкарагюджю», в свою очередь, одержал три победы в четырех прошлых турах Суперлиги, а в последней игре чемпионата команда справилась на домашней арене с «Кечиоренгюджю» (2:1).
Информация для ставок
- «Сивасспор» не уступал сопернику в 4 прошлых очных встречах – 3 победы и ничья
- «Сивасспор» не проигрывал в 9 прошлых матчах на своем поле – 3 победы и 6 ничьих
- «Анкарагюджю» проиграл 4 из прошлых 5 гостевых матчей
Прогноз
«Сивасспор» справлялся с «Анкарагюджю» в предыдущих очных встречах. При этом гости грядущего противостояния крайне неубедительно выступают в выездных играх. Поэтому рекомендуем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.