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«Сивасспор» — «Анкарагюджю». Прогноз на матч Кубка Турции (30.12.2021)

29 декабря 2021, 19:27

На стадии 1/16 финала Кубка Турции «Сивасспор» на домашней арене сыграет против «Анкарагюджю». Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.733.764.52
Фонбет 1.65 3.80 5.40
Мелбет 1.54 3.88 5.70
1XBET 1.72 3.70 4.48
BetBoom 1.64 3.90 5.90

Ставки букмекеров

В этой паре Кубка Турции букмекеры ставят на хозяев поля. Заключить пари на победу «Сивасспора» в формате основного времени БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.80, на ничью предложена цена 3.80, а победа «Анкарагюджю» идет по котировке 4.40.

Что касается результативности поединка, то здесь эксперты не определяются. Исходы ТМ(2,5) и ТБ(2,5) голов доступны по одинаковым коэффициентам 1.93.

Форма команд

«Сивасспор» на правах представителя Суперлиги начинает выступления в Кубке Турции с текущей стадии. А вот «Анкарагюджю», который вылетел в первую лигу по итогам прошлого сезона, уже прошел два этапа соревнований, а в минувшем туре команда обыграла на домашней арене «Назыллыспор» (3:0).

«Сивасспор» в ноябре и декабре смог одержать четыре победы кряду в чемпионате. Но в двух последних турах Суперлиги команда смогла заработать только один балл – ничья с «Ризеспором» (1:1) и гостевое поражение от «Кайсериспора» (0:3).

«Анкарагюджю», в свою очередь, одержал три победы в четырех прошлых турах Суперлиги, а в последней игре чемпионата команда справилась на домашней арене с «Кечиоренгюджю» (2:1).

Информация для ставок

  • «Сивасспор» не уступал сопернику в 4 прошлых очных встречах – 3 победы и ничья
  • «Сивасспор» не проигрывал в 9 прошлых матчах на своем поле – 3 победы и 6 ничьих
  • «Анкарагюджю» проиграл 4 из прошлых 5 гостевых матчей

Прогноз

«Сивасспор» справлялся с «Анкарагюджю» в предыдущих очных встречах. При этом гости грядущего противостояния крайне неубедительно выступают в выездных играх. Поэтому рекомендуем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.43 1.95 1.87 1.50 2.54
Мелбет 1.92 1.92
1XBET 1.66 2.29
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Gahi
Gahi
29 декабря 2021 в 23:48
Победа команды "Сивасспор" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
29 декабря 2021 в 19:34
Хозяева не проиграют
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