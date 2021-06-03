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Турция — Молдавия. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2021)

сегодня, 08:20

Сборная Турции проведет товарищеский поединок с Молдавией. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Турцию явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.23. Победа Молдавии оценивается в 11.00. Ничейный исход представлен коэффициентом 6.15.

На тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают коэффициент 1.57. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.35. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.15.

Форма команд

Турция продолжает свою подготовку к Евро-2020. В мае команда уже провела два товарищеских матча: нулевая ничья со сборной Гвинеи и скромная победа над Азербайджаном (2:1). Для турков игра против Молдавии станет неплохой возможностью посмотреть в деле как основной, так и резервный состав.

Сборная Молдавии не выступит на чемпионате Европы. Более того, молдаване последний раз одерживали победу два года назад. В последних двух матчах Молдавия разгромно проиграла Израилю (1:4) и с еще более крупным счетом уступила сборной Дании (0:8).

Информация для ставок

  • Турция не проигрывает дома семь матчей подряд
  • Молдавия никогда не обыгрывала Турцию в очных встречах
  • Проигрышная серия молдаван на выезде насчитывает 12 встреч
  • В шести из семи последних домашних матчей Турции сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Хозяева готовятся к чемпионату Европы в приподнятом настроении и, скорее всего, одержат победу в предстоящем матче. Рекомендуем сделать ставку на победу Турции с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на товарищеский матч Алжир — Мавритания.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.32 1.59 1.83 1.95
Мелбет 2.29 1.58
1XBET 2.29 1.58
BetBoom 3.90 1.21 2.32 1.54 1.80 1.90
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shlomo
shlomo
сегодня в 11:49
Турция фаворит матча
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