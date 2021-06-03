Турция — Молдавия. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2021)

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сегодня, 08:20

Сборная Турции проведет товарищеский поединок с Молдавией. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Турцию явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.23. Победа Молдавии оценивается в 11.00. Ничейный исход представлен коэффициентом 6.15.

На тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают коэффициент 1.57. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.35. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.15.

Форма команд

Турция продолжает свою подготовку к Евро-2020. В мае команда уже провела два товарищеских матча: нулевая ничья со сборной Гвинеи и скромная победа над Азербайджаном (2:1). Для турков игра против Молдавии станет неплохой возможностью посмотреть в деле как основной, так и резервный состав.

Сборная Молдавии не выступит на чемпионате Европы. Более того, молдаване последний раз одерживали победу два года назад. В последних двух матчах Молдавия разгромно проиграла Израилю (1:4) и с еще более крупным счетом уступила сборной Дании (0:8).

Информация для ставок

Турция не проигрывает дома семь матчей подряд

Молдавия никогда не обыгрывала Турцию в очных встречах

Проигрышная серия молдаван на выезде насчитывает 12 встреч

В шести из семи последних домашних матчей Турции сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Хозяева готовятся к чемпионату Европы в приподнятом настроении и, скорее всего, одержат победу в предстоящем матче. Рекомендуем сделать ставку на победу Турции с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.

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