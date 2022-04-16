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«Галатасарай» — «Йени Малатияспор» Прогноз на матч Суперлиги Турции (18.04.2022)

вчера, 14:19
Галатасарай - Йени Малатияспор

Ставки букмекеров

«Галатасарай» подходит к игре в статусе явного фаворита. Ставку на победу хозяев предлагают заиграть с коэффициентом 1.30, ничейный исход поединка идет за 5.30, а победа «Йени Малатьяспор» котируется 10.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.335.2311.19
Фонбет 1.20 6.10 12.00
Мелбет 1.33 5.65 10.00

Аналитики ожидают что в игре забьет лишь одна команда, или не будет голов. Такой исход идет по цене 1.75, а противоположны предлагается по 2.00.

Форма команд

«Галатасарай» по результатам 32 сыгранных туров, занимает 15 строчку в таблице. В нынешнем сезоне клуб 11 раз уходил с поля победителем, 8 раз сыграл вничью и 13 раз терпел проигрыш. Последние пять туров завершились двумя победами и тремя поражениями. Крайняя игра против «Фенербахче» оказалась неудачной (2:0).

«Йени Малатияспор» является главным аутсайдером турнира с 20 очками. На счету команды всего пять побед, пять ничьих и целых 22 проигрыша. В предыдущих пяти играх клуб четыре раза уступил и один раз одержал победу. Последняя на сегодня игра закончилась поражением от «Гиресунспора» (0-1).

Информация для ставок

  • 14 из 15 последних матчей «Галатасарая» завершились с более 1.5 голами
  • В 9 из 15 последних матчах «Йени Малатияспор» забила лишь одна команда или не было голов
  • Четыре из пяти последних очных встреч завершились победой «Галатасарая»

Прогноз

Нас ожидает игра команд из второй половины турнирной таблицы, но учитывая форму команд и историю личных встреч, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Галатасарая» с коэффициентом 1.47 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.68 1.80 2.09
Мелбет 2.34 1.67
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:39
Победа команды "Галатасарая" с Азиатской форой (-1) в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 17:35
Галатасарай уступил в прошлом туре своему заклятому историческому недругу Фенербахче, так что всегда требовательное и радикальное фанатье Сарая уж точно не поймет еще одного сбоя своей команды, теперь уже в матче с откровенным лузером. Так что, скорее всего, несчастный Малатьяспор попадает тут под раздачу и горячую руку хозяев стадиона. Что может элементарно вылиться и в настоящий погром Ени. Считаю, что ИТБ 1 (1.5) - это только минимальное количество голов хозяев в этой не равной дуэли.
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