«Галатасарай» — «Йени Малатияспор» Прогноз на матч Суперлиги Турции (18.04.2022)

Ставки букмекеров
«Галатасарай» подходит к игре в статусе явного фаворита. Ставку на победу хозяев предлагают заиграть с коэффициентом 1.30, ничейный исход поединка идет за 5.30, а победа «Йени Малатьяспор» котируется 10.50 в БК Фонбет.
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завтра, 20:30
Аналитики ожидают что в игре забьет лишь одна команда, или не будет голов. Такой исход идет по цене 1.75, а противоположны предлагается по 2.00.
Форма команд
«Галатасарай» по результатам 32 сыгранных туров, занимает 15 строчку в таблице. В нынешнем сезоне клуб 11 раз уходил с поля победителем, 8 раз сыграл вничью и 13 раз терпел проигрыш. Последние пять туров завершились двумя победами и тремя поражениями. Крайняя игра против «Фенербахче» оказалась неудачной (2:0).
«Йени Малатияспор» является главным аутсайдером турнира с 20 очками. На счету команды всего пять побед, пять ничьих и целых 22 проигрыша. В предыдущих пяти играх клуб четыре раза уступил и один раз одержал победу. Последняя на сегодня игра закончилась поражением от «Гиресунспора» (0-1).
Информация для ставок
- 14 из 15 последних матчей «Галатасарая» завершились с более 1.5 голами
- В 9 из 15 последних матчах «Йени Малатияспор» забила лишь одна команда или не было голов
- Четыре из пяти последних очных встреч завершились победой «Галатасарая»
Прогноз
Нас ожидает игра команд из второй половины турнирной таблицы, но учитывая форму команд и историю личных встреч, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Галатасарая» с коэффициентом 1.47 в БК Фонбет.