«Галатасарай» — «Йени Малатияспор» Прогноз на матч Суперлиги Турции (18.04.2022)

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вчера, 14:19

Ставки букмекеров

«Галатасарай» подходит к игре в статусе явного фаворита. Ставку на победу хозяев предлагают заиграть с коэффициентом 1.30, ничейный исход поединка идет за 5.30, а победа «Йени Малатьяспор» котируется 10.50 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают что в игре забьет лишь одна команда, или не будет голов. Такой исход идет по цене 1.75, а противоположны предлагается по 2.00.

Форма команд

«Галатасарай» по результатам 32 сыгранных туров, занимает 15 строчку в таблице. В нынешнем сезоне клуб 11 раз уходил с поля победителем, 8 раз сыграл вничью и 13 раз терпел проигрыш. Последние пять туров завершились двумя победами и тремя поражениями. Крайняя игра против «Фенербахче» оказалась неудачной (2:0).

«Йени Малатияспор» является главным аутсайдером турнира с 20 очками. На счету команды всего пять побед, пять ничьих и целых 22 проигрыша. В предыдущих пяти играх клуб четыре раза уступил и один раз одержал победу. Последняя на сегодня игра закончилась поражением от «Гиресунспора» (0-1).

Информация для ставок

14 из 15 последних матчей «Галатасарая» завершились с более 1.5 голами

В 9 из 15 последних матчах «Йени Малатияспор» забила лишь одна команда или не было голов

Четыре из пяти последних очных встреч завершились победой «Галатасарая»

Прогноз

Нас ожидает игра команд из второй половины турнирной таблицы, но учитывая форму команд и историю личных встреч, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Галатасарая» с коэффициентом 1.47 в БК Фонбет.