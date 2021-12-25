«Гёзтепе» — «Адана Демирспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (26.12.2021)

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25 декабря 2021, 14:38

В рамках 19-го тура высшей лиги Турции в гости к «Гёзтепе» приезжает «Адана Демирспор». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки букмекеров

Ни одна из команд не имеет тотального преимущества в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.44. На успех «Адана Демирспора» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.9, а ничья идёт по коэффициенту 3.44.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно выбрать по коэффициенту 1.95. Коэффициент на ТМ 2.5 составляет 1.85. На обмен голами можно загрузить по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Гёзтепе» уступил в последних трех матчах, проиграв «Ризеспору» (1:3), «Фатих Карагюмрюку» (0:1) и «Истанбул Бешикташу» (1:2). Такие результаты не позволили коллективу покинуть зону вылета, и он с 14 зачетными баллами занимает на данный момент 18-ю строчку в таблице.

«Адана Демирспор» продолжает борьбу за еврокубковые места и делает это достаточно успешно. Команда набрала 29 очков за 18 игр и делит четвертое место с «Фенербахче». В прошедших двух поединках клуб оформил уверенные победы над «Аланьяспором» (3:1) и «Галатасараем» (2:0).

Информация для ставок

«Гёзтепе» проиграл дважды в последних пяти играх

У «Адана Демирспора» четыре победы в прошедших пяти матчах

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Пять из шести последних поединков с участием «Адана Демирспора» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Адана Демирспор» выглядит более предпочтительно на данном отрезке сезона, чем хозяева. Коллектив постарается с первых минут взять мяч под свой контроль. Предполагаем, что гости одержат победу и наберут очередные три очка в копилку. Рискнуть и сделать ставку на победу «Адана Демирспора» можно по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Фонбет.