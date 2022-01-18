«Кайсериспор»» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (19.01.2022)

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18 января 2022, 11:20

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначного фаворита в данном противостоянии нет. Поставить на победу гостей можно в БК Фонбет по коэффициенту 2.2. Поверить в «Кайсериспор» предлагают по интересному коэффициенту 3.3, а ничья в этой игре стоит 3.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.79. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Кайсериаспор» на данном этапе сезона находится в хорошей игровой форме, что подтверждает беспроигрышная серия команды. В последнем туре коллектив на выезде расписал ничью с «Адана Демирспором» (1:1), а туром ранее минимально дома обыграла «Алтай» со счетом (1:0).

«Истанбул Башакшехир» продолжает бороться за места в еврокубках и после 20 игр занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда не смогла взять полноценные три очка в последних двух турах, расписав выездные ничьи с «Трабзонспором» и «Аланьяспором» (0:0) и (1:1).

Информация для ставок

«Кайсериспор» и «Истанбул Башакшехир» не проигрывают шесть матчей кряду (три победы и три ничьих)

Три из четырех последних поединков «Кайсериспора» завершились результатом «обе забьют – нет»

Четыре минувшие очные встречи закончились результатом ТМ 2.5

«Истанбул Башакшехир» забивает в шести из семи последних играх

Прогноз

Интересное противостояние ждет нас в этот вечер. Конечно, «Кайсериспор» постарается доставить максимум проблем своему более квалифицированному сопернику, но есть сомнения, что в итоге получится положить очки в копилку. Поставить на победу «Истанбул Башакшехира» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.2.