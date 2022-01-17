«Коньяспор» — «Адана Демирспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (18.01.2022)

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вчера, 11:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворита в этом поединке нет. Поставить на победу «Коньяспора» можно по коэффициенту 2.15. Победа «Адана Демирспора» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Несильно отличаются коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.95, тогда как ТМ 2.5 оценивается коэффициентом 1.85. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Коньяспор» в последнем туре впервые за долгое время уступил на своем поле. Случилось это в игре с «Сивасспором» (0:1). Туром ранее команда обыграла «Бешикташ» (1:0). Такие результаты позволяют коллективу удерживать вторую строчку в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

«Адана Демирспор» также имеет в активе солидную беспроигрышную серию. Коллектив расположился на три строчки ниже нынешнего соперника и имеет в своем активе 34 балла. В прошедших турах клуб расписал домашнюю ничью с «Кайсериспором» (1:1), а также на выезде обыграл «Фенербахче» (2:1).

Информация для ставок

«Коньяспор» выиграл пять из шести последних матчей

Беспроигрышная серия «Адана Демирспора» насчитывает семь поединков

Минувшая очная встреча завершилась вничью (1:1)

Четыре из пяти последних матчей «Коньяспора» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает поединок двух команд с верхней части турнирной таблицы. На данном отрезке сезона команды выглядят солидно, демонстрируя содержательный футбол, который приносит результаты. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Фонбет.