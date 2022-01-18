«Ризеспор» — «Антальяспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (19.01.2022)

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18 января 2022, 11:22

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры дали одинаковые коэффициенты на оба клуба. Поставить как на победу хозяев, так и на успех гостей можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей зайдет и порадует коэффициент 3.44.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.93. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 1.84. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Ризеспор» в минувших турах чемпионата сумел положить в копилку лишь один балл, оформив голевую ничью с «Бешикташем» (2:2). В последней игре команда побывала в гостях у «Фатих Карагюмрюка» и уступила со счетом (0:2). После 21 сыгранных матчей коллектив находится в зоне вылета, имея в активе 18 очков.

«Антальяспор» после такого же количества поединков расположился на 15 месте в таблице и имеет на пять очков больше, чем у нынешнего соперника. Команда в последних турах расписала домашнюю ничью с «Фенербахче» (1:1) и разгромно уступила на выезде «Гезтепе» (0:4).

Информация для ставок

«Ризеспор» не может победить в четырех матчах подряд

У «Антальяспора» одна победа в последних семи играх

Пять минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Четыре из пяти последних поединков «Ризеспора» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Игра двух коллективов из нижней части турнирной таблицы. Несмотря на кадровые и турнирные трудности, мы вполне можем увидеть открытый футбол и обмен голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.78.