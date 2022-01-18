«Трабзонспор» – «Гиресунспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (19.01.2022)

1642495257

18 января 2022, 11:40

Ставки букмекеров

Букмекеры без проблем определились с явным фаворитом этой встречи. На победу «Трабзонспора» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.63. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4, а победа гостей порадует игроков коэффициентом 5.35.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.9. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Ставку на «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Трабзонспор» продолжает уверенно удерживать первую строчку в турнирной таблице с отрывом от ближайшего преследователя в 11 очков. Команда в последних турах не блещет результативностью, но запаса прочности хватает для выполнения поставленных задач на сезон. В последних поединках клуб расписал ничьи с «Сивасспором» и «Башакшехиром» (1:1) и (0:0), а также минимально обыграл «Йени Малатияспор» (1:0).

«Гиресунспор» проигрывал матч за матчем, но в предпоследнем туре сотворил настоящую сенсацию и на выезде обыграл «Галатасарай» со счетом (1:0). Далее последовало домашнее поражение от «Касымпаши» (0:2). После 21 матча коллектив расположился на 14 месте в таблице, имея 25 очков в копилке.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Трабзонспора» составляет шесть поединков

«Гиресунспор» проиграл четыре из пяти последних матчей

Минувшая очная встреча закончилась победой «Трабзонспора» (1:0)

Три из четырех последних игр «Гиресунспора» и четыре «Трабзонспора» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Это встреча, вероятно, не подарит нам яркого и красивого футбола, а будет наполнена самоотверженной борьбой на каждом участке поля. Скорее всего, много голов здесь не увидим, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.