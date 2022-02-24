«Трабзонспор» — «Кайсериспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (25.02.2022)

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сегодня, 09:04

Ставки букмекеров

«Трабзонспор» очевидный фаворит матча. Поставить на победу хозяев БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.55, ничья – 4.30, а победа «Кайсериспора» идет по котировке 5.80.

Аналитики также считают, что матч получится результативным. Ставки на ТБ (2,5) голов идут по коэффициенту 1.82, ТМ(2,5) – 2.09.

Форма команд

«Трабзонспор» уверенно лидирует в чемпионате Турции. Набрав 63 балла за 26 туров, клуб опережает второе место на 14 баллов.

По ходу сезона «Трабзонспор» допустил только одно поражение, одержав 19 побед и шесть ничьих. Атака команды организовал 48 забитых голов, а защита является самой надежной в лиге – 18 пропущенных мячей. В минувшем туре первенства лидер разгромил на выезде «Аланьяспор», взяв четвертую победу кряду.

«Кайсериспор» идет на девятом месте чемпионата. Коллектив одержал 10 викторий, восемь раз сыграл вничью и проиграл восемь поединков своим оппонентам. При этом, команда неплохо проявила себя в минувших турах, взяв две победы и ничью.

В данной серии «Кайсериспор» победил «Хатайспор» (4:3) и «Гиресунспор» (2:1), а также разошелся миром с «Галатасараем» (1:1).

Информация для ставок

«Трабзонспор» выиграл 9 из 13 домашних матчей чемпионата Турции

«Кайсериспор» одержал только одну победу в 13 гостевых поединках лиги

«Трабзонспор» выиграл 3 из прошлых 4 домашних матча у соперника

Прогноз

Кажется, что исход этого матча предрешен. «Трабзонспор» уверенно действует на своем поле и безоговорочно лидирует в чемпионате. А вот у «Кайсериспора» очень плохо идут дела в гостевых матчах. Ставим на победу хозяев по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.