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«Трабзонспор» — «Кайсериспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (25.02.2022)

сегодня, 09:04
Трабзонспор

Ставки букмекеров

«Трабзонспор» очевидный фаворит матча. Поставить на победу хозяев БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.55, ничья – 4.30, а победа «Кайсериспора» идет по котировке 5.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.553.987.06
Фонбет 1.18 6.40 14.00
Мелбет 1.57 4.40 6.20
1XBET 1.57 4.40 6.20
BetBoom 1.51 4.08 6.99

Аналитики также считают, что матч получится результативным. Ставки на ТБ(2,5) голов идут по коэффициенту 1.82, ТМ(2,5) – 2.09.

Форма команд

«Трабзонспор» уверенно лидирует в чемпионате Турции. Набрав 63 балла за 26 туров, клуб опережает второе место на 14 баллов.

По ходу сезона «Трабзонспор» допустил только одно поражение, одержав 19 побед и шесть ничьих. Атака команды организовал 48 забитых голов, а защита является самой надежной в лиге – 18 пропущенных мячей. В минувшем туре первенства лидер разгромил на выезде «Аланьяспор», взяв четвертую победу кряду.

«Кайсериспор» идет на девятом месте чемпионата. Коллектив одержал 10 викторий, восемь раз сыграл вничью и проиграл восемь поединков своим оппонентам. При этом, команда неплохо проявила себя в минувших турах, взяв две победы и ничью.

В данной серии «Кайсериспор» победил «Хатайспор» (4:3) и «Гиресунспор» (2:1), а также разошелся миром с «Галатасараем» (1:1).

Информация для ставок

  • «Трабзонспор» выиграл 9 из 13 домашних матчей чемпионата Турции
  • «Кайсериспор» одержал только одну победу в 13 гостевых поединках лиги
  • «Трабзонспор» выиграл 3 из прошлых 4 домашних матча у соперника

Прогноз

Кажется, что исход этого матча предрешен. «Трабзонспор» уверенно действует на своем поле и безоговорочно лидирует в чемпионате. А вот у «Кайсериспора» очень плохо идут дела в гостевых матчах. Ставим на победу хозяев по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.79 1.63 2.34
Мелбет 2.10 1.83
1XBET 2.10 1.83
Все комментарии
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2vsz4sfgj6yq
сегодня в 15:25
Футбольный клуб «Трабзонспор» одержит победу.
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p9kngs7363ve
сегодня в 15:25
Футбольный клуб «Трабзонспор» выиграет матч.
Gahi
Gahi
сегодня в 11:02
Победа команды хозяев в этом матче и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 10:02, ред.
“Трабзонспор” продолжает наращивать преимущество - серия из десяти матчей без поражений в рамках Суперлиги позволила оторваться от ближайшего преследователя на 13 очков. Чемпионство почти в кармане - осталось лишь удержать позиции. Словом, в предстоящем туре у лидера вряд ли возникнут проблемы с набором очков. “Бордово-голубые” являются лучшей командой по игре на своем поле - девять побед и четыре ничьи. “Кайсериспор”, в свою очередь, в гостях добыл только восемь очков за 13 игр - на что с такими показателями рассчитывать против без пяти минут чемпиона? Так что смело берем П1
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