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«Твенте» — «Витесс»: прогноз на матч Эредивизие (03.04.2021)

вчера, 12:39

3 апреля 2021 года «Твенте» сыграет против «Витесса» в рамках 28-го тура чемпионата Нидерландов.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.803.542.58
Лига Ставок 2.65 3.35 2.60
Фонбет Live! 15.00 1.15 8.50
Мелбет 2.76 3.34 2.58
Pin-Up.ru 2.70 3.30 2.52

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Твенте» по коэффициенту 2.75. Также можно поставить на ничейный исход по 3.50, а на победу «Витесса» по 2.50.

Форма команд

В этом сезоне «Твенте» играет неплохо, клуб расположился на восьмой строчке в турнирной таблице и мечтает о попадании в топ-5. В активе у «Твенте» 37 пунктов. Команда выиграла девять поединков, десять раз играла вничью и проиграла восемь матчей. Всего «Твенте» забил 41 мяч и пропустил 37 голов, это не самый лучший показатель в лиге, но его можно назвать неплохим. В последних поединках «Твенте» показывает хорошую игру, но никак не может набрать три желанных балла.

«Витесс» расположился на четвертой строчке и имеет в активе 52 пункта. Эта команда проводит хороший сезон. В активе «Витесса» 16 побед, четыре ничьих и семь поражений. Клуб забил 44 гола и пропустил 27 мячей. В последних матчах «Витесс» показывает, что готов играть с кем угодно, клуб регулярно набирает очки.

Информация для ставок

● «Витесс» не проигрывает четыре игры кряду
● «Витесс» забил десять мячей в последних пяти играх
● «Твенте» не побеждает пять игр кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.55. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Витесса» по коэффициенту 1.45. Это будет сложный поединок, но фаворитом в нем выглядит именно «Витесс».

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Спарта» — «Зволле».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.44 1.96 1.93 1.56 2.54
Лига Ставок 1.96 1.79 1.56 2.32
Мелбет 2.00 1.90
Pin-Up.ru 2.75 1.40 1.88 1.86 1.47 2.52
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izrafel
izrafel
вчера в 14:55
Много голов не будет
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