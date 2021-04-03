«Твенте» — «Витесс»: прогноз на матч Эредивизие (03.04.2021)

1617442779

вчера, 12:39

3 апреля 2021 года «Твенте» сыграет против «Витесса» в рамках 28-го тура чемпионата Нидерландов.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Твенте» по коэффициенту 2.75. Также можно поставить на ничейный исход по 3.50, а на победу «Витесса» по 2.50.

Форма команд

В этом сезоне «Твенте» играет неплохо, клуб расположился на восьмой строчке в турнирной таблице и мечтает о попадании в топ-5. В активе у «Твенте» 37 пунктов. Команда выиграла девять поединков, десять раз играла вничью и проиграла восемь матчей. Всего «Твенте» забил 41 мяч и пропустил 37 голов, это не самый лучший показатель в лиге, но его можно назвать неплохим. В последних поединках «Твенте» показывает хорошую игру, но никак не может набрать три желанных балла.

«Витесс» расположился на четвертой строчке и имеет в активе 52 пункта. Эта команда проводит хороший сезон. В активе «Витесса» 16 побед, четыре ничьих и семь поражений. Клуб забил 44 гола и пропустил 27 мячей. В последних матчах «Витесс» показывает, что готов играть с кем угодно, клуб регулярно набирает очки.

Информация для ставок

● «Витесс» не проигрывает четыре игры кряду

● «Витесс» забил десять мячей в последних пяти играх

● «Твенте» не побеждает пять игр кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.55. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Витесса» по коэффициенту 1.45. Это будет сложный поединок, но фаворитом в нем выглядит именно «Витесс».

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Спарта» — «Зволле».