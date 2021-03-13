«Логроньес» — «Малага». Прогноз на матч Сегунды (14.03.2021)

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вчера, 21:53

«Логроньес» сыграет против «Малаги» в рамках 29-го тура испанской Сегунды. Этот поединок состоится 14 марта 2021 года. В нынешнем сезоне оба клуба находятся не в той форме, чтобы выдать хороший матч, но и здесь будет на что посмотреть. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

На победу «Малаги» можно поставить по коэффициенту 2.90. Также можно поставить на триумф «Логроньеса» по коэффициенту 3.10 и на ничейный исход по коэффициенту 2.70.

Форма команд

«Логроньес» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 31 пункт. В этом сезоне у команды восемь побед, семь ничьих и 13 поражений. Команда ужасно играет в последних матчах, нет никаких причин полагать, что плохая серия закончится в матче с «Малагой». В этом поединке «Логроньес» считается аутсайдером.

«Малага» никак не может вернуться в Примеру после вылета, который произошел несколько лет назад. «Анчоусы» находятся на десятой строчке в турнирной таблице и имеют в активе 37 пунктов. Клуб выиграл десять поединков, семь раз играл вничью и проиграл в 11 матчах. «Малага» забила 26 голов и пропустила 33 мяча. В последних поединках у «Малаги» неплохо получается отбирать очки у средних клубов. «Малага» является фаворитом в матче против «Логроньеса», стоит ожидать хорошей игры от «анчоусов».

Информация для ставок

«Логроньес» не выиграл ни одного матча из последних пяти в чемпионате

«Малага» победила в двух матчах из последних пяти

«Логроньес» пропустил восемь мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что гол будет забит с 31-й по 45-ю минуту по коэффициенту 3.30. Также можно сделать ставку на два забитых мяча в поединке по коэффициенту 2.90. Несмотря на то, что «Логроньес» является аутсайдером в этом матче, легкой прогулки для «анчоусов» не будет.