«Логроньес» — «Мальорка»: прогноз на матч испанской Сегунды (27.02.2021)

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сегодня, 12:27

В испанской Сегунде играют матчи 27-го тура. Очередной поединок чемпионата запланирован на 27 февраля 2021 года, в нем сыграют «Мальорка» и «Логроньес».

Ставки букмекеров

«Логроньес» является аутсайдером в этом матче, букмекеры принимают ставку на победу этого клуба за 5.10. Ничейный исход оценивают в 3.10, а победу «Мальорки» в 1.93.

Форма команд

«Логроньес» проводит плохой сезон даже по своим меркам, клуб расположился на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 30 очков. В нынешнем сезоне команда выиграла восемь матчей, шесть раз играла вничью и 12 раз проигрывала. Клуб отметился 19 забитыми мячами, также «Логроньес» пропустил 32 гола в свои ворота.

«Мальорка» очень хочет вернуться в Примеру и напомнить о своем существовании. В этом сезоне клуб заработал 54 очка и расположился на первой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 16 матчей, шесть раз играла вничью и четыре раза проигрывала. Несмотря на успешный сезон, у «Мальорки» есть преследователи, отрыв от второго места составляет всего два очка. «Мальорка» забила 36 мячей и пропустила всего 13.

Информация для ставок

● «Мальорка» выиграла четыре из последних пяти матчей

● «Логроньес» не может победить на протяжении пяти матчей кряду

● У «Мальорки» восемь забитых мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «гол с 76 по 90 минуту» с коэффициентом 2.42. Также можно поставить на количество голов в матче «2-3» с коэффициентом 1.96.

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