«Удинезе» — «Кротоне». Прогноз на матч Серии A (15.12.2020)

15 декабря в чемпионате Италии состоится матч, в котором сыграют «Удинезе» и «Кротоне». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот поединок.
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сегодня, 20:30
Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Мелбет считают хозяев очевидным фаворитом этой встречи. Ставки на победу «Удинезе» принимаются по коэффициенту 1.70. Заключить пари на ничейный исход БК предлагает за 4.00, а победа «Кротоне» идет за 5.65.
На результативность матча букмекер выставил равную линию. Сделать ставки на ТМ (2,5) и ТБ (2,5) можно с одинаковыми коэффициентами – 1.95. Рассмотрим последние результаты команд и их турнирное положение.
Форма команд
Благодаря серии из трех побед кряду «Удинезе» не только выбрался из зоны вылета, но и обосновался на десятой строчке в турнирной таблице Серии A. Команда поочередно обыграла «Дженоа» (1:0), «Лацио» (3:1) и «Торино» в прошлом туре (3:2).
Также «зебры» не проигрывают в трех последних гостевых встречах – две победы и одна ничья. Атака команды за десять туров наиграла на 13 забитых мячей.
В прошлом туре чемпионата Италии «Кротоне» отметился первой победой в сезоне. Дома команда справилась со «Специей» (4:1), забив в ворота соперника четыре гола. До этого в пассив себе гости занесли три поражения кряду, уступив таким соперникам – «Наполи» (0:4), «Болонь» (0:1) и «Лацио» (0:2).
Информация для ставок
- «Удинезе» выиграл два из пяти домашних матча в этом сезоне Серии A
- «Кротоне» проиграл четыре из пяти выездных поединков в чемпионате Италии
- В пяти гостевых матчах «Кротоне» забил только четыре гола
- В двух прошлых матчах «Удинезе» сыграли ставки на ТБ (2,5) и ОБЗ
Прогноз
«Кротоне» заметно уступает в классе ближайшему сопернику. «Удинезе» в прошлых турах показал отличные результаты, которые команда может развить в противостоянии с аутсайдером.
Учитывая вышесказанное, предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.70 от букмекерской конторы Мелбет.