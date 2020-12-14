«Удинезе» — «Кротоне». Прогноз на матч Серии A (15.12.2020)

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вчера, 14:58

15 декабря в чемпионате Италии состоится матч, в котором сыграют «Удинезе» и «Кротоне». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот поединок.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет считают хозяев очевидным фаворитом этой встречи. Ставки на победу «Удинезе» принимаются по коэффициенту 1.70. Заключить пари на ничейный исход БК предлагает за 4.00, а победа «Кротоне» идет за 5.65.

На результативность матча букмекер выставил равную линию. Сделать ставки на ТМ (2,5) и ТБ (2,5) можно с одинаковыми коэффициентами – 1.95. Рассмотрим последние результаты команд и их турнирное положение.

Форма команд

Благодаря серии из трех побед кряду «Удинезе» не только выбрался из зоны вылета, но и обосновался на десятой строчке в турнирной таблице Серии A. Команда поочередно обыграла «Дженоа» (1:0), «Лацио» (3:1) и «Торино» в прошлом туре (3:2).

Также «зебры» не проигрывают в трех последних гостевых встречах – две победы и одна ничья. Атака команды за десять туров наиграла на 13 забитых мячей.

В прошлом туре чемпионата Италии «Кротоне» отметился первой победой в сезоне. Дома команда справилась со «Специей» (4:1), забив в ворота соперника четыре гола. До этого в пассив себе гости занесли три поражения кряду, уступив таким соперникам – «Наполи» (0:4), «Болонь» (0:1) и «Лацио» (0:2).

Информация для ставок

«Удинезе» выиграл два из пяти домашних матча в этом сезоне Серии A

«Кротоне» проиграл четыре из пяти выездных поединков в чемпионате Италии

В пяти гостевых матчах «Кротоне» забил только четыре гола

В двух прошлых матчах «Удинезе» сыграли ставки на ТБ (2,5) и ОБЗ

Прогноз

«Кротоне» заметно уступает в классе ближайшему сопернику. «Удинезе» в прошлых турах показал отличные результаты, которые команда может развить в противостоянии с аутсайдером.

Учитывая вышесказанное, предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.70 от букмекерской конторы Мелбет.