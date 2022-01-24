«Кардифф МЮ» — «Барри Таун». Прогноз на матч валлийской Премьер-лиги (25.01.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров фаворитом в матче являются хозяева. Загрузить на их победу можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8. Если победят гости, то порадует коэффициент 3.86. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.76.
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сегодня, 22:45
Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.7. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают за 2.03. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Кардифф МЮ» был не слишком ярким и интересным в последних двух турах национального чемпионата. Команда провела встречи с «Коннас Куэй» и «Бала Таун» и расписала с ними нулевые ничьи. Два очка позволили клубу расположиться в нижней части таблице на восьмой строчке.
«Барри Таун» в турнирной таблице занимает девятое место и имеет на один балл меньше, чем нынешний соперник. В минувших двух поединках были зафиксированы неприятные для команды и ее болельщиков результаты – поражения от «Нью-Сейнтса» и «Флинт Таун Юнайтед» со счетом (1:2) и (0:1).
Информация для ставок
- «Кардифф МЮ» не проигрывает четыре матча кряду (две победы и две ничьих)
- У «Барри Таун» четыре поражения подряд
- Три минувшие очные встречи закончились победой «Кардиффа МЮ»
- Восемь из десяти последних игр «Барри» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Нас ожидает боевая игра, где каждой команде важно взять очки и продвинуться вверх по таблице. Уступать никто не намерен, и вполне возможно, что победитель в этом матче так и не будет определен. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно в БК Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 3.76.