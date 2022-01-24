«Кардифф МЮ» — «Барри Таун». Прогноз на матч валлийской Премьер-лиги (25.01.2022)

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вчера, 14:17

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворитом в матче являются хозяева. Загрузить на их победу можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8. Если победят гости, то порадует коэффициент 3.86. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.76.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.7. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают за 2.03. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Кардифф МЮ » был не слишком ярким и интересным в последних двух турах национального чемпионата. Команда провела встречи с «Коннас Куэй» и «Бала Таун» и расписала с ними нулевые ничьи. Два очка позволили клубу расположиться в нижней части таблице на восьмой строчке.

«Барри Таун» в турнирной таблице занимает девятое место и имеет на один балл меньше, чем нынешний соперник. В минувших двух поединках были зафиксированы неприятные для команды и ее болельщиков результаты – поражения от «Нью-Сейнтса» и «Флинт Таун Юнайтед» со счетом (1:2) и (0:1).

Информация для ставок

«Кардифф МЮ » не проигрывает четыре матча кряду (две победы и две ничьих)

» не проигрывает четыре матча кряду (две победы и две ничьих) У «Барри Таун» четыре поражения подряд

Три минувшие очные встречи закончились победой «Кардиффа МЮ »

» Восемь из десяти последних игр «Барри» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, где каждой команде важно взять очки и продвинуться вверх по таблице. Уступать никто не намерен, и вполне возможно, что победитель в этом матче так и не будет определен. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно в БК Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 3.76.