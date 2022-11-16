«Днепр-1» — «Шахтер». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (19.11.2022)

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сегодня, 15:08

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, небольшим фаворитом в данном противостоянии являются дончане. Они играют в гостях, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Днепра-1» порадует коэффициентом 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Днепр-1» уверенно идет к своей месте и после 12 поединков занимает первое место в турнирной таблице. Команде удалось набрать 32 балла и опережает нынешнего соперника на пять очко, имея при этом на один матч больше. Днепряне в прошлом туре не смогли переиграть «Ворсклу» (1:1), но ранее без проблем разобрались с «Колосом» и «Минаем» с одинаковым счетом (3:1).

«Шахтер» также потерял очки в последнем туре, не дожав луганскую «Зарю» (2:2). Не было проблем у дончан в сражениях с «Вересом» и «Ингульцом», обыграть которых удалось без нервов (2:0) и (3:0) соответственно. Коллектив не без кадровых потерь подходит к главной битве сезона и желает максимально сократить отставание от принципиального соперника.

Информация для ставок

«Днепр-1» не проигрывает на своем поле в семи матчах кряду (пять побед и две ничьих)

У «Шахтера» всего две победы в последних шести поединках

Все шесть минувших очных противостояний завершились победой «Шахтера»

Четыре последних встречи «Днепра-1» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Игра будет сложной для обоих клубов, но «Шахтер», однозначно, будет иметь преимущества на протяжении всей встречи. Не факт, что «оранжево-черные» в итоге победят, но футбол хорошего уровня нам обеспечен. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.