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«Днепр-1» — «Шахтер». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (19.11.2022)

сегодня, 15:08
Шахтер

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, небольшим фаворитом в данном противостоянии являются дончане. Они играют в гостях, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Днепра-1» порадует коэффициентом 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.773.521.97
Мелбет 3.82 3.60 1.96
1XBET 3.30 3.54 2.16

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Днепр-1» уверенно идет к своей месте и после 12 поединков занимает первое место в турнирной таблице. Команде удалось набрать 32 балла и опережает нынешнего соперника на пять очко, имея при этом на один матч больше. Днепряне в прошлом туре не смогли переиграть «Ворсклу» (1:1), но ранее без проблем разобрались с «Колосом» и «Минаем» с одинаковым счетом (3:1).

«Шахтер» также потерял очки в последнем туре, не дожав луганскую «Зарю» (2:2). Не было проблем у дончан в сражениях с «Вересом» и «Ингульцом», обыграть которых удалось без нервов (2:0) и (3:0) соответственно. Коллектив не без кадровых потерь подходит к главной битве сезона и желает максимально сократить отставание от принципиального соперника.

Информация для ставок

  • «Днепр-1» не проигрывает на своем поле в семи матчах кряду (пять побед и две ничьих)
  • У «Шахтера» всего две победы в последних шести поединках
  • Все шесть минувших очных противостояний завершились победой «Шахтера»
  • Четыре последних встречи «Днепра-1» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Игра будет сложной для обоих клубов, но «Шахтер», однозначно, будет иметь преимущества на протяжении всей встречи. Не факт, что «оранжево-черные» в итоге победят, но футбол хорошего уровня нам обеспечен. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.76 1.63 2.26
Мелбет 2.08 1.75
1XBET 2.03 1.78
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 19:38
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 17:16
Интересное противостояние... игра за шесть очков
Гость
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