«Минай» — «Динамо». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (02.10.2022)

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вчера, 13:01

Ставки букмекеров

Котировки на данный поединок выглядят следующим образом: поставить на победу хозяев линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает за 12.5. Взять победу «Динамо» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.75, в случае ничьи залетит коэффициент 6.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами можно также по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Минай» два дня назад провел перенесенный матч первого тура, где на своем поле принимал футбольный клуб «Львов». Команда больше тайма играла в большинстве, но не смогла удержать даже ничейный результат, в компенсированное время пропустила гол и проиграла (0:1). В таблице «лисы» занимают 10 место и опережают нынешнего соперника на один балл.

«Динамо» еще не вышло на пик своей формы и демонстрирует посредственные результаты на старте, что отражается на турнирном положении. Коллектив также выступает в групповом этапе Лиги Европы и в последнем матче против кипрского АЕКа проиграл с сухим счетом (0:1).

Информация для ставок

«Минай» выиграл три из семи последних матчей

У «Динамо» шесть поражений в семи последних встречах

Шесть минувших очных поединков закончились победами «Динамо»

Семь из восьми последних игр «Миная» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этой игре мы увидим абсолютное доминирование на поле гостевой команды. Киевляне мотивированы исправлять ситуацию, и приложат максимум усилий для достижения необходимого результата и завоевания трех очков. Загрузить на победу «Динамо» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.