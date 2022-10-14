«Рух» — «Днепр-1». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (16.10.2022)

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вчера, 14:16

Ставки букмекеров

В этом поединке днепровский клуб является неоспоримым фаворитом. Коэффициент на победу «Днепра-1» составляет 1.5. Поставить на неожиданный успех хозяев поля можно по коэффициенту 6.2, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Рух» после успеха в поединке с «Зарей» (3:1) провел два не менее сложных матча с киевским «Динамо» и ровенским «Вересом» и сумел завоевать лишь один зачетный балл, на табло по итогам 90 минут были зафиксированы результаты (2:2) и (0:3) соответственно. В таблице команда располагается на 13 месте и продолжает борьбу за выживание.

«Днепр-1» уверенно удерживает лидирующую позицию в УПЛ . Команда провела пять матчей, в которых добыла максимальное количество очков и при этом сохранила свои ворота в неприкосновенности, последние игры завершились разгромом (3:0) в играх «Зарей» и «Львовом». В Лиге конференций днепряне вчера дожали на последних минутах «Вадуц» (2:1).

Информация для ставок

«Рух» проиграл шесть из восьми последних матчей

Беспроигрышная серия «Днепра-1» насчитывает шесть поединков (пять побед и ничья)

Три последних игры «Руха» и шесть «Днепра-1» завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Две из трех последних очных встречи закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Ожидаем интересное сражение, наполненное опасными моментами и большим количеством забитых мячей, поэтому предлагаем поставить на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.