Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболУкраина. Премьер-Лига 2022/2023

«Шахтер» — «Колос». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (19.10.2022)

вчера, 15:13
Шахтер

Ставки букмекеров

«Шахтер» играет на своем поле, и является фаворитом встречи. Поставить на победу донецкого клуба с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 5.15, а победагостей залетит по коэффициенту 9.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.25 5.80 11.00
Мелбет 1.25 6.00 11.00
1XBET 1.25 6.00 11.00

Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.65 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25. Обмен голами в этой игре стоит 1.97.

Форма команд

«Шахтер» вчера проводил дерби с самым принципиальным соперником киевским «Динамо». Донецкая команда без проблем справилась с задачей взятия и оформила три очка благодаря уверенной победе (3:1). В таблице после шести сыгранных матчей команда располагается на второй месте с отставанием от лидера всего на два очка.

«Колос» также располагается вверху общего зачета и занимает четвертое место, имея в активе 11 очков. В минувшем коллектив участия не принимал, а чуть ранее расписал нулевую ничью с неуступчивым «Ингульцом».

Информация для ставок

  • «Шахтер» одержал лишь две победы в последних шести матчах
  • У «Колоса» лишь одно поражение в последних шести играх
  • Шесть из семи последних очных встреч завершились победой «Шахтера»
  • Шесть последних поединков «Колоса» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Это встреча, вероятно, подарит нам яркий и красивый футбола, который будет наполнен опасными моментами и забитыми голами. Скорее всего, увидим много мячей, поэтому предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.21 1.58 1.77 1.96
Мелбет 2.30 1.62
1XBET 2.30 1.62
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:57
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 