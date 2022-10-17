«Шахтер» — «Колос». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (19.10.2022)

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вчера, 15:13

Ставки букмекеров

«Шахтер» играет на своем поле, и является фаворитом встречи. Поставить на победу донецкого клуба с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 5.15, а победагостей залетит по коэффициенту 9.4.

Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.65 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25. Обмен голами в этой игре стоит 1.97.

Форма команд

«Шахтер» вчера проводил дерби с самым принципиальным соперником киевским «Динамо». Донецкая команда без проблем справилась с задачей взятия и оформила три очка благодаря уверенной победе (3:1). В таблице после шести сыгранных матчей команда располагается на второй месте с отставанием от лидера всего на два очка.

«Колос» также располагается вверху общего зачета и занимает четвертое место, имея в активе 11 очков. В минувшем коллектив участия не принимал, а чуть ранее расписал нулевую ничью с неуступчивым «Ингульцом».

Информация для ставок

«Шахтер» одержал лишь две победы в последних шести матчах

У «Колоса» лишь одно поражение в последних шести играх

Шесть из семи последних очных встреч завершились победой «Шахтера»

Шесть последних поединков «Колоса» закончились результатом ТМ 2.5

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