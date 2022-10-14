«Унион» – «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (16.10.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.
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завтра, 18:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.
Форма команд
«Унион» продолжает лидировать в Бундеслиге, что является большим успехом для команды и поводом для радости болельщиков. Коллектив набрал 20 баллов и опережает ближайшего соперника на два пункта. В прошлом поединке Лиги Европы «Унион» минимально обыграл «Мальме» (1:0), а в чемпионате с тем же счетом переиграл «Штутгарт» (1:0).
«Боруссия» Д также теряла очки в последних матчах, а также параллельно борется за плей-офф Лиги Чемпионов. В Бундеслиге же коллектив идет четвертым с 16 баллами и в случае победы сократит отставание от нынешнего соперника всего до одного очка. В матче Лиги Чемпионов «Боруссия» Д сыграла вничью с «Севильей» (1:1), а в Бундеслиге смогла спасти поединок с «Баварией» (2:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Унион» выиграл три последних матча подряд во всех турнирах
- «Унион» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Баварией»
Прогноз
Матч будет очень непростым для обоих коллективов, но мы предполагаем, что «Унион» окажется немного сильнее. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.95.