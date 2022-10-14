«Унион» – «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (16.10.2022)

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вчера, 13:14

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Унион» продолжает лидировать в Бундеслиге, что является большим успехом для команды и поводом для радости болельщиков. Коллектив набрал 20 баллов и опережает ближайшего соперника на два пункта. В прошлом поединке Лиги Европы «Унион» минимально обыграл «Мальме» (1:0), а в чемпионате с тем же счетом переиграл «Штутгарт» (1:0).

«Боруссия» Д также теряла очки в последних матчах, а также параллельно борется за плей-офф Лиги Чемпионов. В Бундеслиге же коллектив идет четвертым с 16 баллами и в случае победы сократит отставание от нынешнего соперника всего до одного очка. В матче Лиги Чемпионов «Боруссия» Д сыграла вничью с «Севильей» (1:1), а в Бундеслиге смогла спасти поединок с «Баварией» (2:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Унион» выиграл три последних матча подряд во всех турнирах

«Унион» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Баварией»

Прогноз

Матч будет очень непростым для обоих коллективов, но мы предполагаем, что «Унион» окажется немного сильнее. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.95.