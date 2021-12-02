«Унион» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (03.12.2021)

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вчера, 11:08

В 14-м туре чемпионата Германии нас ждет довольно интересная вывеска. «РБ Лейпциг» приедет в гости к «Униону». Мы предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 1.89, а победа «Униона» оценивается по коэффициенту 4. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.65.

Форма команд

«РБ Лейпциг» все еще не может до конца найти свою игру и стабильно набирать очки в чемпионате. Клуб находится только на восьмом месте. В последних пяти встречах Бундеслиги коллектив смог набрать всего семь очков, чего очень мало для команды, которая претендует на самые высокие позиции.

«Унион» занимает шестую позицию, но последние результаты команды оставляют желать лучшего. Клуб выиграл только один матч из пяти в чемпионате и если не улучшит результаты, то будет быстро опускаться вниз по турнирной таблице.

Информация для ставок

• «РБ Лейпциг» выиграл только пять из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Унион» одержал лишь три победы

• «РБ Лейпциг» забивает на своем поле уже семь матчей подряд во всех турнирах

• Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«РБ Лейпциг» находится не в лучшей форме и его статус фаворита слегка завышен. Предполагаем, что клуб из столицы Германии сможет отобрать очки у более именитого соперника. Сделать ставку 1Х на «Унион Берлин» можно по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Мелбет.