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«Уотерфорд Юнайтед» — «Богемиан». Прогноз на матч Премьер-лиги Ирландии (06.08.2021)

вчера, 07:11

6 августа 2021 года «Уотерфорд» примет «Богемиан» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Богемиан». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90 и на победу хозяев по 5.30.

Форма команд

«Уотерфорд» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 22 балла. В нынешнем сезоне команда выиграла семь поединков, один раз играла вничью и проиграла в 14 матчах. У клуба в активе 17 забитых и 40 пропущенных.

«Богемиан» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 31 балл. Команда выиграла девять поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в семи матчах. У клуба в активе 34 забитых и 23 пропущенных. В последних матчах у клуба получается играть в том же духе, что и в самом начале сезона. Команда хорошо подготовлено и находится в прекрасной форме. «Богемиан» имеет все шансы удержаться в четверке лучших клубов Премьер-лиги Ирландии.

Информация для ставок

● «Богемиан» не проигрывает восемь игр подряд

● «Уотерфорд» выиграл четыре поединка подряд

● «Богемиан» забивает как минимум один гол восемь игр подряд

Прогноз

Актуальная ставка на матч — обе команды забьют по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на победу гостей и ТМ 2.5 по коэффициенту 3.40.

Ранее букмекеры предложили комбинированный вариант ставки на матч чемпионата Франции с участием «Лиона».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.64 1.70 2.21
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shlomo
shlomo
вчера в 07:30
Хозяева не проиграют...
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