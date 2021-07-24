«Урал» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (25.07.2021)

1627134801

вчера, 16:53

25 июля стартует второй игровой день в чемпионате России. В рамках первого тура РПЛ встретятся «Урал» и «Краснодар». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Краснодар». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.78. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.75 и на победу хозяев поля за 4.80.

Форма команд

«Урал» готовился к сезону с помощью товарищеских матчей. Команда неплохо показала себя в этих поединках, выиграв три матча из четырех. Единственное поражение «Уралу» нанес российский клуб «Рубин». Как себя проявит эта команда в РПЛ — большой вопрос, ведь в прошлом сезоне «Урал» смотрелся не лучшим образом. Команда слабо играет в обороне, отсюда и большое количество пропущенных мячей, в то же время есть надежда на атаку. «Урал» может забивать больше двух голов за игру.

«Краснодар» сменил тренера, но результатов пока нет. Команда провела ужасную подготовку к сезону, не выиграв ни одного поединка. «Краснодар» трижды сыграл вничью и проиграл два товарищеских матча. Самый запоминающийся поединок из всех — это 2:2 с «Ческе», клубом, который представляет Чехию. «Краснодар» проиграл румынскому «Сепси» и не может похвастаться хорошим уровнем игры. Команда пропускает в каждом матче и ничем не может ответить своему оппоненту.

Информация для ставок

«Краснодар» не побеждает вот уже пять игр кряду

«Урал» выиграл три матча из последних пяти

«Краснодар» пропустил шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок первого тура Российской Премьер-лиги «Урал» — «Краснодар» — ничья или победа «Урала» по коэффициенту 2.04.