«Урал» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (25.07.2021)

25 июля стартует второй игровой день в чемпионате России. В рамках первого тура РПЛ встретятся «Урал» и «Краснодар». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 17:30
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Краснодар». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.78. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.75 и на победу хозяев поля за 4.80.
Форма команд
«Урал» готовился к сезону с помощью товарищеских матчей. Команда неплохо показала себя в этих поединках, выиграв три матча из четырех. Единственное поражение «Уралу» нанес российский клуб «Рубин». Как себя проявит эта команда в РПЛ — большой вопрос, ведь в прошлом сезоне «Урал» смотрелся не лучшим образом. Команда слабо играет в обороне, отсюда и большое количество пропущенных мячей, в то же время есть надежда на атаку. «Урал» может забивать больше двух голов за игру.
«Краснодар» сменил тренера, но результатов пока нет. Команда провела ужасную подготовку к сезону, не выиграв ни одного поединка. «Краснодар» трижды сыграл вничью и проиграл два товарищеских матча. Самый запоминающийся поединок из всех — это 2:2 с «Ческе», клубом, который представляет Чехию. «Краснодар» проиграл румынскому «Сепси» и не может похвастаться хорошим уровнем игры. Команда пропускает в каждом матче и ничем не может ответить своему оппоненту.
Информация для ставок
- «Краснодар» не побеждает вот уже пять игр кряду
- «Урал» выиграл три матча из последних пяти
- «Краснодар» пропустил шесть мячей в пяти последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на поединок первого тура Российской Премьер-лиги «Урал» — «Краснодар» — ничья или победа «Урала» по коэффициенту 2.04.
Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Уфы» в матче РПЛ с ЦСКА.