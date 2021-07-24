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«Урал» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (25.07.2021)

вчера, 16:53

25 июля стартует второй игровой день в чемпионате России. В рамках первого тура РПЛ встретятся «Урал» и «Краснодар». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.373.691.81
Лига Ставок 4.90 3.80 1.74
Фонбет 3.90 3.47 2.02
Мелбет 3.94 3.66 2.04
1XBET 3.94 3.66 2.04
BetBoom 4.07 3.56 1.98

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Краснодар». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.78. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.75 и на победу хозяев поля за 4.80.

Форма команд

«Урал» готовился к сезону с помощью товарищеских матчей. Команда неплохо показала себя в этих поединках, выиграв три матча из четырех. Единственное поражение «Уралу» нанес российский клуб «Рубин». Как себя проявит эта команда в РПЛ — большой вопрос, ведь в прошлом сезоне «Урал» смотрелся не лучшим образом. Команда слабо играет в обороне, отсюда и большое количество пропущенных мячей, в то же время есть надежда на атаку. «Урал» может забивать больше двух голов за игру.

«Краснодар» сменил тренера, но результатов пока нет. Команда провела ужасную подготовку к сезону, не выиграв ни одного поединка. «Краснодар» трижды сыграл вничью и проиграл два товарищеских матча. Самый запоминающийся поединок из всех — это 2:2 с «Ческе», клубом, который представляет Чехию. «Краснодар» проиграл румынскому «Сепси» и не может похвастаться хорошим уровнем игры. Команда пропускает в каждом матче и ничем не может ответить своему оппоненту.

Информация для ставок

  • «Краснодар» не побеждает вот уже пять игр кряду
  • «Урал» выиграл три матча из последних пяти
  • «Краснодар» пропустил шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок первого тура Российской Премьер-лиги «Урал» — «Краснодар» — ничья или победа «Урала» по коэффициенту 2.04.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Уфы» в матче РПЛ с ЦСКА.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.45 1.89 1.93 1.50 2.59
Лига Ставок 2.75 1.44 1.89 1.89 1.50 2.55
Мелбет 1.98 1.96
1XBET 1.98 1.96
BetBoom 2.77 1.48 1.89 1.97 1.50 2.69
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Все комментарии
b2gjuh3njfbn
b2gjuh3njfbn
вчера в 21:47
«Краснодар» выиграет матч.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:10
Надеюсь Урал не проиграет
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