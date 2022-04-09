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«Урал» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России. (10.04.2022)

вчера, 13:22
Крылья Советов

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.8. Победа «Крылья Советов» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.80 3.00 2.80
Мелбет 2.86 3.17 2.86
1XBET 2.86 3.17 2.86
BetBoom 2.94 3.07 2.73

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.55. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Урал» продолжает пребывать в зоне вылета РПЛ и занимает 13 место в турнирной таблице, только благодаря дополнительным показателям, за счет которых он опережает сразу троих соперников. До конца сезона осталось совсем немного матчей и каждое очков в такой ситуации становится на вес золота. В игре с «Крыльями Советов» у коллектива определенно будут шансы на успех, если команда сможет реализовать свои моменты. В двух последних матчах «Урал» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) и проиграл «Химкам» (0:1).

«Крылья Советов» в последних пяти матчах достигли всего одной победы, однако у команды есть запас прочности, который позволяет чувствовать себя уверенно в турнирной таблице, не опасаясь за зону вылета. Команда расположилась на восьмом месте и набрала 32 очка, что является неплохим результатом. В предстоящем матче с одним из аутсайдеров у клуба будет отличная возможность набрать три балла. В прошлом туре «Крылья Советов» проиграли «Ростову» (0:1), а немного ранее уступили и «Уфе» (1:2).

Информация для ставок

  • «Урал» выиграл только два поединка из последних десяти во всех турнирах
  • Пять из семи матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Урал» выиграл три из пяти поединков за последнее время у «Крыльев Советов»

Прогноз

«Урал» находится не в лучшей физической форме и команде очень сложно конкурировать с соперниками. Предполагаем, что коллектив не сможет набрать очков в этом поединке. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» можно по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.55 2.50
Мелбет 1.58 2.62
1XBET 1.58 2.62
Все комментарии
ksrpmz3mzx68
ksrpmz3mzx68
вчера в 20:23
Футбольный клуб «Урал» выиграет матч.
uzxph2ujed48
uzxph2ujed48
вчера в 20:23
Футбольный клуб «Урал» одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 19:30
Урал для Крыльев в последнее время был очень неудобным соперником. 5 матчей подряд "шмели" сопернику не проигрывают (3 победы, 2 ничьи). В первом круге в Самаре были боевые 1-1, вырванные уральцами на последних секундах, тогда как и сейчас у хозяев отличные шансы набрать очки. Оранжево-черные свежее функционально, у гостей спад и особой турнирной мотивации не присутствует, тогда как Урал бьётся за выживание и матч с армейцами мог стать верной отправной точкой в данном нелёгком деле. Считаю, что дома при поддержке трибун они смогут набрать очки в данном поединке.
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