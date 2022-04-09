«Урал» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России. (10.04.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.8. Победа «Крылья Советов» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.
|
- : -
сегодня, 12:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.55. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.
Форма команд
«Урал» продолжает пребывать в зоне вылета РПЛ и занимает 13 место в турнирной таблице, только благодаря дополнительным показателям, за счет которых он опережает сразу троих соперников. До конца сезона осталось совсем немного матчей и каждое очков в такой ситуации становится на вес золота. В игре с «Крыльями Советов» у коллектива определенно будут шансы на успех, если команда сможет реализовать свои моменты. В двух последних матчах «Урал» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) и проиграл «Химкам» (0:1).
«Крылья Советов» в последних пяти матчах достигли всего одной победы, однако у команды есть запас прочности, который позволяет чувствовать себя уверенно в турнирной таблице, не опасаясь за зону вылета. Команда расположилась на восьмом месте и набрала 32 очка, что является неплохим результатом. В предстоящем матче с одним из аутсайдеров у клуба будет отличная возможность набрать три балла. В прошлом туре «Крылья Советов» проиграли «Ростову» (0:1), а немного ранее уступили и «Уфе» (1:2).
Информация для ставок
- «Урал» выиграл только два поединка из последних десяти во всех турнирах
- Пять из семи матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Урал» выиграл три из пяти поединков за последнее время у «Крыльев Советов»
Прогноз
«Урал» находится не в лучшей физической форме и команде очень сложно конкурировать с соперниками. Предполагаем, что коллектив не сможет набрать очков в этом поединке. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» можно по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Фонбет.