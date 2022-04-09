«Урал» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России. (10.04.2022)

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вчера, 13:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.8. Победа «Крылья Советов» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.55. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Урал» продолжает пребывать в зоне вылета РПЛ и занимает 13 место в турнирной таблице, только благодаря дополнительным показателям, за счет которых он опережает сразу троих соперников. До конца сезона осталось совсем немного матчей и каждое очков в такой ситуации становится на вес золота. В игре с «Крыльями Советов» у коллектива определенно будут шансы на успех, если команда сможет реализовать свои моменты. В двух последних матчах «Урал» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) и проиграл «Химкам» (0:1).

«Крылья Советов» в последних пяти матчах достигли всего одной победы, однако у команды есть запас прочности, который позволяет чувствовать себя уверенно в турнирной таблице, не опасаясь за зону вылета. Команда расположилась на восьмом месте и набрала 32 очка, что является неплохим результатом. В предстоящем матче с одним из аутсайдеров у клуба будет отличная возможность набрать три балла. В прошлом туре «Крылья Советов» проиграли «Ростову» (0:1), а немного ранее уступили и «Уфе» (1:2).

Информация для ставок

«Урал» выиграл только два поединка из последних десяти во всех турнирах

Пять из семи матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Урал» выиграл три из пяти поединков за последнее время у «Крыльев Советов»

Прогноз

«Урал» находится не в лучшей физической форме и команде очень сложно конкурировать с соперниками. Предполагаем, что коллектив не сможет набрать очков в этом поединке. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» можно по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Фонбет.