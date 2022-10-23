«Урал» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России. (24.10.2022)

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23 октября 2022, 06:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Урала» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Урал» преобразился ближе к середине сезона и в последних пяти турах набрал 12 очков, показав второй результат после «Зенита» (13 пунктов). Команда из Екатеринбурга смогла покинуть зону вылета и сейчас с 13 баллами занимает 12 место, опережая «Факел» на одно очко. В предстоящей встрече от хозяев ждут победы и продолжения уверенного пути к середине турнирной таблицы. В матче кубка России «Урал» обыграл «Сочи» (3:2), а в чемпионате на выезде одолел «Ростов» (2:1).

«Крылья Советов» только в прошлом туре прервали серию из неудач в РПЛ и теперь постарается больше не допускать затяжных серий без побед. Сейчас команда из Самары с 14 баллами занимает 10 место в турнирной таблице и только на два пункта опережает зону вылета. Два последних матча «Крыльев Советов» завершились поражением от «Зенита» в кубке России и домашней победой над «Сочи» в РПЛ (2:0).

Информация для ставок

«Урал» выиграл пять последних матчей во всех турнирах

«Крылья Советов» забивали в семи из десяти выездных поединках за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Урал» проиграл две последних встречи сопернику из Самары

Прогноз

«Урал» находится в хорошей физической форме и на своем поле обязан обыгрывать нестабильные «Крылья Советов», тем самым еще больше отдалиться от зоны вылета. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.