«Урал» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России. (24.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Урала» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.
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2 : 1
завершен
вчера, 17:30
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.
Форма команд
«Урал» преобразился ближе к середине сезона и в последних пяти турах набрал 12 очков, показав второй результат после «Зенита» (13 пунктов). Команда из Екатеринбурга смогла покинуть зону вылета и сейчас с 13 баллами занимает 12 место, опережая «Факел» на одно очко. В предстоящей встрече от хозяев ждут победы и продолжения уверенного пути к середине турнирной таблицы. В матче кубка России «Урал» обыграл «Сочи» (3:2), а в чемпионате на выезде одолел «Ростов» (2:1).
«Крылья Советов» только в прошлом туре прервали серию из неудач в РПЛ и теперь постарается больше не допускать затяжных серий без побед. Сейчас команда из Самары с 14 баллами занимает 10 место в турнирной таблице и только на два пункта опережает зону вылета. Два последних матча «Крыльев Советов» завершились поражением от «Зенита» в кубке России и домашней победой над «Сочи» в РПЛ (2:0).
Информация для ставок
- «Урал» выиграл пять последних матчей во всех турнирах
- «Крылья Советов» забивали в семи из десяти выездных поединках за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Урал» проиграл две последних встречи сопернику из Самары
Прогноз
«Урал» находится в хорошей физической форме и на своем поле обязан обыгрывать нестабильные «Крылья Советов», тем самым еще больше отдалиться от зоны вылета. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.