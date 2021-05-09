«Урал» — «Ростов». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (10.05.2021)

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вчера, 21:01

«Урал» примет «Ростов» в рамках очередного тура Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне «Урал» показывает плохой футбол. «Ростов» также не может впечатлить своих болельщиков, но этот матч все равно будет интересным, так как многим поклонникам интересно, сможет ли Валерий Карпин порадовать их хотя бы в конце сезона. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этого поединка будет «Ростов». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.80 и на победу «Урала» по коэффициенту 3.25.

Форма команд

«Урал» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 31 пункт. В нынешнем сезоне клуб выиграл шесть поединков, 13 раз играл вничью и проиграл в девяти матчах. Клуб забил 25 мячей и пропустил 35 голов. В последних играх «Урал» никак не может победить, команда играет очень плохо и приблизилась к зоне вылета. В случае поражения от «Ростова» положение «Урала» в турнирной таблице не изменится, но для уверенности здесь обязательно нужно выигрывать.

«Ростов» в самом начале сезона смотрелся очень неплохо, команда набирала очки и играла в привлекательный футбол. Ближе к середине чемпионата команда начала сдавать. Сейчас клуб находится на девятой строчке и имеет в активе 43 пункта. В нынешнем сезоне у команды под руководством Валерия Карпина 13 побед, четыре ничьих и 11 поражений. Клуб забил 36 мячей и пропустил 31 гол. В последних матчах «Ростов» наконец начал побеждать, до этого клуб довольствовался серией из поражений.

Информация для ставок

«Ростов» выиграл два матча из последних пяти

«Урал» забил и пропустил по пять мячей в пяти последних играх

У «Урала» четыре матча кряду без побед

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.10. Еще одна актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.87.