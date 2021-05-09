ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Урал» — «Ростов». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (10.05.2021)

вчера, 21:01

«Урал» примет «Ростов» в рамках очередного тура Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне «Урал» показывает плохой футбол. «Ростов» также не может впечатлить своих болельщиков, но этот матч все равно будет интересным, так как многим поклонникам интересно, сможет ли Валерий Карпин порадовать их хотя бы в конце сезона. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.883.282.63
Лига Ставок 2.85 3.20 2.65
Мелбет 2.90 3.34 2.69
1XBET 2.12 6.30 2.08
BetBoom 2.82 3.16 2.76

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этого поединка будет «Ростов». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.80 и на победу «Урала» по коэффициенту 3.25.

Форма команд

«Урал» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 31 пункт. В нынешнем сезоне клуб выиграл шесть поединков, 13 раз играл вничью и проиграл в девяти матчах. Клуб забил 25 мячей и пропустил 35 голов. В последних играх «Урал» никак не может победить, команда играет очень плохо и приблизилась к зоне вылета. В случае поражения от «Ростова» положение «Урала» в турнирной таблице не изменится, но для уверенности здесь обязательно нужно выигрывать.

«Ростов» в самом начале сезона смотрелся очень неплохо, команда набирала очки и играла в привлекательный футбол. Ближе к середине чемпионата команда начала сдавать. Сейчас клуб находится на девятой строчке и имеет в активе 43 пункта. В нынешнем сезоне у команды под руководством Валерия Карпина 13 побед, четыре ничьих и 11 поражений. Клуб забил 36 мячей и пропустил 31 гол. В последних матчах «Ростов» наконец начал побеждать, до этого клуб довольствовался серией из поражений.

Информация для ставок

  • «Ростов» выиграл два матча из последних пяти
  • «Урал» забил и пропустил по пять мячей в пяти последних играх
  • У «Урала» четыре матча кряду без побед

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.10. Еще одна актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.72 1.64 2.33
Лига Ставок 2.15 1.71 1.63 2.30
Мелбет 1.69 2.37
1XBET 2.14 1.71 2.05 1.70 1.31 3.52
BetBoom 2.14 1.75 1.61 2.38 1.32 3.52
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 22:14
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Урал»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100