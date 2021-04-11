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«Ваасланд-Беверен» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (11.04.2021)

вчера, 15:38

В 33-м туре высшей лиги Бельгии «Ваасланд-Беверен» принимает дома «Кортрейк». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагают коэффициент на их победу – 2.02. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 3.45. Ничейный результат котируется цифрой 3.75.

Форма команд

«Ваасланд-Беверен» занимает последнее место в турнирной таблице и отстает от 16 места на четыре очка. Команда не показывает свою игру, изредка добывая очки на везении.

«Кортрейк» занимает 15 место и всего на 5 очков опережает команды, идущие в зоне вылета. Последние две игры «Кортрейк» проиграл «Брюгге» (1:2) и «Эйпену» (0:2).

Информация для ставок

• «Ваасланд-Беверен» выиграл всего два матча из последних десяти
• Три последних домашних встречи ФК «Ваасланд-Беверен» закончились исходом «обе забьют»
• «Кортрейк» проиграл четыре игры подряд
• 13 последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют», а 18 последних поединков – ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды будут бороться за очки в этом поединке, поэтому всех поклонников бельгийского футбола ждет интересный поединок. Сделать ставку на победу ФК «Ваасланд-Беверен» можно по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.72 1.66 2.43
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 19:42
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Кортрейк»
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