«Ваасланд-Беверен» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (11.04.2021)

В 33-м туре высшей лиги Бельгии «Ваасланд-Беверен» принимает дома «Кортрейк». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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3 : 4
завершен
вчера, 17:00
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагают коэффициент на их победу – 2.02. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 3.45. Ничейный результат котируется цифрой 3.75.
Форма команд
«Ваасланд-Беверен» занимает последнее место в турнирной таблице и отстает от 16 места на четыре очка. Команда не показывает свою игру, изредка добывая очки на везении.
«Кортрейк» занимает 15 место и всего на 5 очков опережает команды, идущие в зоне вылета. Последние две игры «Кортрейк» проиграл «Брюгге» (1:2) и «Эйпену» (0:2).
Информация для ставок
• «Ваасланд-Беверен» выиграл всего два матча из последних десяти
• Три последних домашних встречи ФК «Ваасланд-Беверен» закончились исходом «обе забьют»
• «Кортрейк» проиграл четыре игры подряд
• 13 последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют», а 18 последних поединков – ТБ 2.5
Прогноз
Обе команды будут бороться за очки в этом поединке, поэтому всех поклонников бельгийского футбола ждет интересный поединок. Сделать ставку на победу ФК «Ваасланд-Беверен» можно по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Мелбет.
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