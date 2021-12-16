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«Валансьен» — «Страсбур». Прогноз на матч Кубка Франции (16.12.2021)

16 декабря 2021, 11:47

16 декабря 2021 года пройдет матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором сыграют «Валансьен» и «Страсбур». Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Франция. Кубок 2021/2022
Валансьен
Страсбур
0 : 1
завершен
16 декабря 2021, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 6.40 3.70 1.60
Мелбет 7.40 4.30 1.39
1XBET 5.60 3.80 1.54
BetBoom 6.60 4.30 1.50

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Страсбур» фаворитом этой игры. Поставить на победу гостей в формате основного времени БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.02, ничья оценивается в 3.10, а победа «Валансьена» доступна по котировке 3.74.

Форма команд

«Валансьен» уже прошел два раунда Кубка Франции, уверенно победив клубы «Калонне» (4:1) и «Туркуэн» (2:0). Во второй лиге страны команда сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав лишь 20 очков.

В последней игре чемпионата «Валансьен» крупно уступил на домашней арене «Парижу», пропустив от соперника четыре гола (1:4).

«Страсбур» на правах представителя Лиги 1 начинает выступления в Кубке сразу со стадии 1/32 финала. В чемпионате Франции команда сейчас занимает седьмую строчку в общем зачете, набрав 26 баллов.

После серии из шести игр без поражений (три победы и три ничьи) «Страсбур» неудачно сыграл на домашней арене против «Марселя», уступив со счетом 0:2.

Информация для ставок

• «Валансьен» проиграл 3 из прошлых 4 домашних матчей
• «Страсбур» не уступал соперникам в 4 из последних 5 гостевых поединков
• В двух предыдущих встречах соперников сыграла ставка ТБ (2,5) голов

Прогноз

«Валансьен» сейчас находится в кризисе, команде нужно думать о том, как отдалиться от зоны вылета. «Страсбур» же показывает неплохие результаты, обыгрывая соперников разного калибра. Поэтому рекомендуем ставку на победу «Страсбура» с форой (0) по коэффициенту 1.44 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.22 1.69
1XBET 1.64 2.40
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shlomo
shlomo
16 декабря 2021 в 12:21
Гости не проиграют этот матч
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