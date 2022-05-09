«Валенсия» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.05.2022)

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вчера, 13:41

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.2. В случае победы «Валенсии», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.86. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Валенсия» провела очередной невзрачный сезон и по его итогам уже давно лишила себя возможности попасть в еврокубки на следующий год. Команда не выигрывает несколько матчей подряд и располагается только на 10 месте с 44 набранными очками. Впрочем она может сильно помешать своему нынешнему сопернику, который борется за более высокие места, если отберет очки в этой встрече. Два последних матча «Валенсии» завершились ничьими с «Атлетиком» (0:0) и «Леванте» (1:1).

«Бетис» проиграл очень важный матч «Барселоне», чем практически лишил себя шансов на попадание в Лигу Чемпионов. Клуб идет на пятом месте и набрал 58 баллов, что на шесть пунктов меньше, чем у ближайшего соперника, коим является «Атлетико»Мадрид. Тем не менее, подопечным Пеллегрини следует играть до конца и постараться добыть победу во встрече с не самой стабильной «Валенсией». В прошлом туре «Бетис» на своем поле проиграл «Барселоне» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Хетафе» (0:0).

Информация для ставок

«Бетис» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Валенсия» не знает победу уже семь матчей подряд во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Валенсия» не может обыграть «Бетис» на протяжении четырех поединков

Прогноз

«Бетис» играет гораздо увереннее «Валенсии» и все еще борется за Лигу Чемпионов, хотя шансы минимальны. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.