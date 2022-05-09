«Валенсия» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.05.2022)

Ставки букмекеров
Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.2. В случае победы «Валенсии», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.
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0 : 3
завершен
сегодня, 20:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.86. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.
Форма команд
«Валенсия» провела очередной невзрачный сезон и по его итогам уже давно лишила себя возможности попасть в еврокубки на следующий год. Команда не выигрывает несколько матчей подряд и располагается только на 10 месте с 44 набранными очками. Впрочем она может сильно помешать своему нынешнему сопернику, который борется за более высокие места, если отберет очки в этой встрече. Два последних матча «Валенсии» завершились ничьими с «Атлетиком» (0:0) и «Леванте» (1:1).
«Бетис» проиграл очень важный матч «Барселоне», чем практически лишил себя шансов на попадание в Лигу Чемпионов. Клуб идет на пятом месте и набрал 58 баллов, что на шесть пунктов меньше, чем у ближайшего соперника, коим является «Атлетико»Мадрид. Тем не менее, подопечным Пеллегрини следует играть до конца и постараться добыть победу во встрече с не самой стабильной «Валенсией». В прошлом туре «Бетис» на своем поле проиграл «Барселоне» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Хетафе» (0:0).
Информация для ставок
- «Бетис» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Валенсия» не знает победу уже семь матчей подряд во всех турнирах
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Валенсия» не может обыграть «Бетис» на протяжении четырех поединков
Прогноз
«Бетис» играет гораздо увереннее «Валенсии» и все еще борется за Лигу Чемпионов, хотя шансы минимальны. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.