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«Вайле» — «Лонгбю». Прогноз на матч чемпионата Дании (24.05.2021)

сегодня, 00:31

В 32-м туре чемпионата Дании в группе вылета «Вайле» принимает на своем поле «Лонгбю». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.133.663.32
Лига Ставок 2.09 3.60 3.25
Мелбет 2.10 3.78 3.26
1XBET 2.10 3.78 3.26
BetBoom 2.03 3.65 3.30

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.08 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Лонгбю», могут поставить по коэффициенту 3.22. Коэффициент на ничью составляет 3.74.

Тотал больше 2,5 мячей предлагают взять за 1.62, в то время как низовой исход оценивается в 2.26. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Вайле» идет на последнем месте, которое позволяет остаться в Суперлиге Дании, и имеет большой отрыв в 12 очков от преследователей. Команда играет очень нестабильно, в последних матчах смогла одержать лишь одну победу. Чтобы не растерять такое преимущество, коллективу необходимо постоянно набирать очки в копилку. В последних двух матчах «Вайле» проиграл «Ольборгу» (1:2) и сыграл вничью с «Оденсе» (2:2).

«Лонгбю» находится в очень плохой форме, шансы спасти сезон у команды минимальные. Коллектив имеет большую серию поражений и на данный момент не видно, за счет чего клуб может исправить эту неприятную ситуацию. В последних двух поединках «Лонгбю» проиграл «Оденсе» (1:2) и «Сённерйюску» (0:2).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Вайле» закончились исходом «обе забьют»
  • «Лонгбю» проиграл шесть матчей подряд в чемпионате
  • Пять из восьми последних матчей между командами завершился тоталом больше 2,5 мячей
  • «Лонгбю» не забивает на выезде уже три матча подряд

Прогноз

«Вайле» не в самой лучшей форме, но выглядит гораздо предпочтительнее, чем гости. Предполагаем, что «Вайле» сможет одержать победу в этом матче. Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.08.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Вюрцбургер Кикерс» — «Падерборн».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.65 1.83 2.05
Лига Ставок 2.24 1.60 1.79 1.96
Мелбет 2.33 1.67
1XBET 2.33 1.67
BetBoom 3.60 1.25 2.20 1.61 1.74 2.00
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