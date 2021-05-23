«Вайле» — «Лонгбю». Прогноз на матч чемпионата Дании (24.05.2021)

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сегодня, 00:31

В 32-м туре чемпионата Дании в группе вылета «Вайле» принимает на своем поле «Лонгбю». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.08 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Лонгбю», могут поставить по коэффициенту 3.22. Коэффициент на ничью составляет 3.74.

Тотал больше 2,5 мячей предлагают взять за 1.62, в то время как низовой исход оценивается в 2.26. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Вайле» идет на последнем месте, которое позволяет остаться в Суперлиге Дании, и имеет большой отрыв в 12 очков от преследователей. Команда играет очень нестабильно, в последних матчах смогла одержать лишь одну победу. Чтобы не растерять такое преимущество, коллективу необходимо постоянно набирать очки в копилку. В последних двух матчах «Вайле» проиграл «Ольборгу» (1:2) и сыграл вничью с «Оденсе» (2:2).

«Лонгбю» находится в очень плохой форме, шансы спасти сезон у команды минимальные. Коллектив имеет большую серию поражений и на данный момент не видно, за счет чего клуб может исправить эту неприятную ситуацию. В последних двух поединках «Лонгбю» проиграл «Оденсе» (1:2) и «Сённерйюску» (0:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Вайле» закончились исходом «обе забьют»

«Лонгбю» проиграл шесть матчей подряд в чемпионате

Пять из восьми последних матчей между командами завершился тоталом больше 2,5 мячей

«Лонгбю» не забивает на выезде уже три матча подряд

Прогноз

«Вайле» не в самой лучшей форме, но выглядит гораздо предпочтительнее, чем гости. Предполагаем, что «Вайле» сможет одержать победу в этом матче. Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.08.

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