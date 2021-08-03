ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыРоссия. Кубок 2021/2022

«Велес» — «Томь». Прогноз на матч Кубка России (04.08.2021)

03 августа 2021, 19:49

«Велес» играет против «Томи» в рамках очередного раунда Кубка России. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetBoom 1.70 3.35 5.40

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Велес». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.67. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу гостей по 5.20.

Форма команд

«Велес» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Команда набрала в этом сезоне девять пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла три поединка, ни разу не играла вничью и проиграла один матч. У клуба в активе четыре забитых и один пропущенный.

«Томь» выглядит очень плохо. Команда находится на 17-й строчке в турнирной таблице и набрала три балла. У клуба в активе одна победа, ни одного ничейного исхода и три поражения. Команда забила три мяча и пропустила шесть голов.

Информация для ставок

● «Томь» проиграла четыре матча из последних пяти

● «Велес» выиграл четыре матча из последних пяти

● «Томь» пропустила восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на 2-3 забитых мяча по коэффициенту 1.92. Также можно сделать ставку на гол с 76-й по 90-ю минуту матча по коэффициенту 2.24

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на матч «Бордо» — «Клермон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
BetBoom 2.00 1.70 1.54 2.30 1.25 3.50
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии32
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Все комментарии
shlomo
shlomo
03 августа в 20:16
Велес не проиграет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100