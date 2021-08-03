«Велес» — «Томь». Прогноз на матч Кубка России (04.08.2021)

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03 августа 2021, 19:49

«Велес» играет против «Томи» в рамках очередного раунда Кубка России. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Велес». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.67. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу гостей по 5.20.

Форма команд

«Велес» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Команда набрала в этом сезоне девять пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла три поединка, ни разу не играла вничью и проиграла один матч. У клуба в активе четыре забитых и один пропущенный.

«Томь» выглядит очень плохо. Команда находится на 17-й строчке в турнирной таблице и набрала три балла. У клуба в активе одна победа, ни одного ничейного исхода и три поражения. Команда забила три мяча и пропустила шесть голов.

Информация для ставок

● «Томь» проиграла четыре матча из последних пяти

● «Велес» выиграл четыре матча из последних пяти

● «Томь» пропустила восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на 2-3 забитых мяча по коэффициенту 1.92. Также можно сделать ставку на гол с 76-й по 90-ю минуту матча по коэффициенту 2.24

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