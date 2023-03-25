Венгрия – Болгария. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (27.03.2023)

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сегодня, 15:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является Венгрия. Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.5. Победа Черногории оценивается по 7.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

Для Венгрии данный поединок станет первым в этой квалификации, и болельщики ждут от своей команды только победы. Группа достаточно равная и каждый матч очень важен для любой сборной. Букмекеры считают венгерских футболистов большими фаворитами и те постараются доказать на футбольном поле свое превосходство. Два последних матча Венгрии завершились победами в товарищеских поединках над Эстонией (1:0) и Грецией (2:1).

Сборная Болгарии проиграла первый домашний матч Черногории (0:1) и осложнила себе дальнейшую задачу выхода из группы. В выездной встрече с Венгрией у гостей откровенно мало шансов набрать очки, поэтому любые моменты необходимо реализовывать и цепляться за очки. Еще в двух последних товарищеских встречах Болгария сыграла вничью с Люксембургом (0:0) и обыграла Кипр (2:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча Болгарии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Венгрия проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Венгрии выиграла два из пяти последних матчей с Болгарией

Прогноз

Венгрия показывает интересный и качественный футбол в последние годы, поэтому у них не должно возникнуть проблем с нестабильной Болгарией. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.