ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыОтбор ЧМ-2022. Европа

Венгрия – Сан-Марино. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

12 ноября 2021, 09:58

В очередном туре квалификации ЧМ-2022 сборная Венгрии принимает на своем поле Сан-Марино. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Венгрия
Сан-Марино
4 : 0
завершен
12 ноября 2021, 22:45
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.01 40.00 60.00
Мелбет 1.01 23.00 34.00
1XBET 1.03 27.00 79.00

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.01. При победе Сан-Марино зайдет коэффициент 44. Ничью можно выбрать по коэффициенту 25.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2 за ТБ 4.5 и ТМ 4.5 по коэффициенту 1.81. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 4.9.

Форма команд

Сан-Марино, как и ожидалось большинством экспертов, не смог навязать борьбу более именитым соперникам, так как не имеет в своем составе достаточного количества качественных футболистов. Сборная этого маленького государства проиграла все матчи квалификации с общим счетом (1:32). Последние два поединка Сан-Марино крупно проиграл Андорре (0:3) и Польше (0:5).

Сборная Венгрии не смогла побороться с конкурентами за выход на ЧМ-2022. Причиной провала стало нестабильное выступление в середине турнира и недобор очков в матчах, где их терять было нельзя. В предстоящем матче игроки могут сыграть в свое удовольствие и порадовать болельщиков большим количеством забитых мячей. В прошлой игре Венгрия сыграла вничью с Англией (1:1), а немного ранее уступила на своем поле Албании (0:1).

Информация для ставок

  • Сан-Марино проиграл 11 последних матчей во всех турнирах
  • Венгрия выиграла только один домашний поединок из шести последних
  • Венгрия выиграла пять последних встреч с Сан-Марино с общим счетом (22:0)
  • Пять из семи домашних матчей Венгрии завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Фаворитом этого матча является Венгрия, которая уже не имеет шансов побороться за выход на ЧМ-2022, но постарается красиво завершить квалификацию. Рекомендуем сделать ставку на победу Венгрии с форой (-4) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 4.71 1.21
1XBET 4.35 1.23
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
bekdx9wj39jr
bekdx9wj39jr
12 ноября в 14:39
Венгрия выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100