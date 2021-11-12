Венгрия – Сан-Марино. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

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12 ноября 2021, 09:58

В очередном туре квалификации ЧМ -2022 сборная Венгрии принимает на своем поле Сан-Марино. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.01. При победе Сан-Марино зайдет коэффициент 44. Ничью можно выбрать по коэффициенту 25.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2 за ТБ 4.5 и ТМ 4.5 по коэффициенту 1.81. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 4.9.

Форма команд

Сан-Марино, как и ожидалось большинством экспертов, не смог навязать борьбу более именитым соперникам, так как не имеет в своем составе достаточного количества качественных футболистов. Сборная этого маленького государства проиграла все матчи квалификации с общим счетом (1:32). Последние два поединка Сан-Марино крупно проиграл Андорре (0:3) и Польше (0:5).

Сборная Венгрии не смогла побороться с конкурентами за выход на ЧМ -2022. Причиной провала стало нестабильное выступление в середине турнира и недобор очков в матчах, где их терять было нельзя. В предстоящем матче игроки могут сыграть в свое удовольствие и порадовать болельщиков большим количеством забитых мячей. В прошлой игре Венгрия сыграла вничью с Англией (1:1), а немного ранее уступила на своем поле Албании (0:1).

Информация для ставок

Сан-Марино проиграл 11 последних матчей во всех турнирах

Венгрия выиграла только один домашний поединок из шести последних

Венгрия выиграла пять последних встреч с Сан-Марино с общим счетом (22:0)

Пять из семи домашних матчей Венгрии завершились исходом «обе забьют»

Прогноз