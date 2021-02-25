«Вердер» — «Айнтрахт». Прогноз на матч чемпионата Германии (26.02.2021)

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сегодня, 05:17

В 23-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» отправится в гости к «Вердеру». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Айнтрахт» фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу гостей составляет 1.83. Триумф «Вердера» оценивается в 4.2, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.71 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.14. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Такая ставка представлена коэффициентом 1.64.

Форма команд

«Вердер» выступает очень нестабильно и за последние несколько матчей одержал лишь одну победу. Команда опустилась на 12-е место, и от зоны вылета ее отделяет пять очков. Чтобы не опускаться еще ниже, коллективу нужно пересмотреть свое отношение к игровому и тренировочному процессу. В последних турах «Вердер» сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0) и потерпел крупное поражение от «Хоффенхайма» (0:4).

«Айнтрахт» продолжает удивлять не только всю Германию, но и Европу. В прошлом туре команда в захватывающем поединке оказалась сильнее «Баварии» (2:1). Команда продлила свою победную серию и находится в зоне Лиги чемпионов. В предыдущих турах «Айнтрахт» выиграл у «Кельна» (2:0) и «Хоффенхайма» (3:1).

Информация для ставок

«Айнтрахт» забивает 18 официальных матчей подряд

Четыре из шести последних матчей «Вердера» завершились исходом ТМ 2.5 мячей

«Айнтрахт» выиграл шесть матчей подряд в Бундеслиге

«Вердер» не проигрывает дома уже четыре матча подряд во всех турнирах

Прогноз

Нынешний «Айнтрахт» очень сложно остановить любой команде Германии, что доказал последний поединок франкфуртского клуба. Считаем, что у команды из Бремена очень мало шансов в нынешнем матче. Сделать ставку на победу гостей с коэффициентом 1.83 можно в букмекерской конторе Мелбет.