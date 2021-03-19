ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Верона» — «Аталанта». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.03.2021)

вчера, 04:15

«Аталанта» сыграет на выезде с «Вероной» в рамках 28-го тура Серии А. Вашему вниманию предлагается прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.084.001.73
Фонбет 4.90 4.05 1.67
Мелбет 5.10 3.96 1.76
Pin-Up.ru 5.00 3.95 1.72

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Аталанте», поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.69. Победа хозяева оценивается в 4.8. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.95.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68. Котировка на ТМ 2.5 составляет 2.18.

Форма команд

«Аталанта» несколько дней назад покинула Лигу чемпионов, уступив в двух матчах мадридскому «Реалу» (0:1, 1:3). Команда теперь может сфокусироваться на Серии А, чтобы занять место как можно выше. Сейчас коллектив Джан Пьеро Гасперини занимает четвертое место и в целом показывает стабильные результаты. В прошлом туре «Аталанта» обыграла на своем поле «Специю» (3:1), а неделей ранее уступила «Интеру» (0:1).

«Верона» в этом сезоне считается крепким середняком, который может создать проблемы любой команде. Девятое место в таблице на данный момент можно расценивать как хороший результат для команды такого уровня. Но в последних матчах клуб немного сдал, о чём говорят два подряд поражения в чемпионате. В двух прошлых турах «Верона» проиграла «Сассуоло» (2:3) и «Милану» (0:2).

Информация для ставок

  • «Аталанта» выиграла пять из последних шести матчей в Серии А
  • «Верона» забивала в восьми из десяти домашних матчей
  • «Аталанта» уже два матча не проигрывает «Вероне» на выезде
  • Три из четырех последних матчей «Аталанты» во всех турнирах закончились с исходом ТБ 2.5

Прогноз

«Аталанта» продолжает борьбу за медали чемпионата Италии и, вероятнее всего, сможет одержать победу в матче с менее мотивированной «Вероной». Сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.69 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.75 1.71 2.24
Мелбет 2.26 1.75
Pin-Up.ru 3.40 1.34 2.16 1.73 1.67 2.25
Погба-джокер и матч-менеджмент Сульшера. МЮ выбил «Милан» из Лиги Европы
Вчера, 02:27Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии3
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:22
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Аталанта»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100