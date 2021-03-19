«Верона» — «Аталанта». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.03.2021)

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вчера, 04:15

«Аталанта» сыграет на выезде с «Вероной» в рамках 28-го тура Серии А. Вашему вниманию предлагается прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Аталанте», поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.69. Победа хозяева оценивается в 4.8. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.95.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68. Котировка на ТМ 2.5 составляет 2.18.

Форма команд

«Аталанта» несколько дней назад покинула Лигу чемпионов, уступив в двух матчах мадридскому «Реалу» (0:1, 1:3). Команда теперь может сфокусироваться на Серии А, чтобы занять место как можно выше. Сейчас коллектив Джан Пьеро Гасперини занимает четвертое место и в целом показывает стабильные результаты. В прошлом туре «Аталанта» обыграла на своем поле «Специю» (3:1), а неделей ранее уступила «Интеру» (0:1).

«Верона» в этом сезоне считается крепким середняком, который может создать проблемы любой команде. Девятое место в таблице на данный момент можно расценивать как хороший результат для команды такого уровня. Но в последних матчах клуб немного сдал, о чём говорят два подряд поражения в чемпионате. В двух прошлых турах «Верона» проиграла «Сассуоло» (2:3) и «Милану» (0:2).

Информация для ставок

«Аталанта» выиграла пять из последних шести матчей в Серии А

«Верона» забивала в восьми из десяти домашних матчей

«Аталанта» уже два матча не проигрывает «Вероне» на выезде

Три из четырех последних матчей «Аталанты» во всех турнирах закончились с исходом ТБ 2.5

Прогноз

«Аталанта» продолжает борьбу за медали чемпионата Италии и, вероятнее всего, сможет одержать победу в матче с менее мотивированной «Вероной». Сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.69 можно в букмекерской конторе Мелбет.