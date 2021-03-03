«Вест Бромвич» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (04.03.2021)

«Вест Бромвич» сыграет против «Эвертона» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Этот поединок запланирован на 4 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на очередное противостояние в Англии.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку — победа «Эвертона» по коэффициенту 1.85. Также можно поставить на ничейный исход за 3.75 и на победу «Вест Бромвича» за 4.20.
Форма команд
«Вест Бромвич» — один из аутсайдеров нынешнего сезона АПЛ. Клуб идет на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 17 набранных баллов. Скорее всего, команда продолжит свой путь в Чемпионшипе, надежды на спасение нет. «Вест Бром» забил 20 голов и пропустил 55. В нынешнем сезоне у клуба всего три победы, восемь ничьих и 15 поражений. Несмотря на то, что «Вест Бромвич» не проигрывает несколько матчей кряду, поединок против «Эвертона» может стать приговором для этого клуба.
С тех пор как «ирисок» возглавил Карло Анчелотти, клуб начал показывать хорошие результаты. «Эвертон» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе у мерсисайдцев 43 пункта. Команда забила 38 мячей и пропустила 33. «Эвертон» выиграл 13 матчей, четыре раза сыграл вничью и еще восемь поединков завершил поражением. Последние матчи с участием «ирисок» не демонстрируют всю их силу, но это не значит, что клуб нужно списывать со счетов. Поединок против «Бромвича» будет очень жарким, «ириски» выглядят фаворитами.
Информация для ставок
- «Вест Бромвич» не проигрывает три матча подряд
- «Эвертон» проиграл два матча из последних пяти
- В последних пяти матчах «Эвертон» забил семь голов
Прогноз
Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на «тотал голов больше 2,5» — коэффициент 1.93. Матчи с участием «Эвертона» всегда получаются очень интересными, с обилием забитых мячей.
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