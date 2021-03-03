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«Вест Бромвич» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (04.03.2021)

вчера, 09:52

«Вест Бромвич» сыграет против «Эвертона» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Этот поединок запланирован на 4 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на очередное противостояние в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.303.641.93
Fonbet 4.00 3.60 1.92

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку — победа «Эвертона» по коэффициенту 1.85. Также можно поставить на ничейный исход за 3.75 и на победу «Вест Бромвича» за 4.20.

Форма команд

«Вест Бромвич» — один из аутсайдеров нынешнего сезона АПЛ. Клуб идет на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 17 набранных баллов. Скорее всего, команда продолжит свой путь в Чемпионшипе, надежды на спасение нет. «Вест Бром» забил 20 голов и пропустил 55. В нынешнем сезоне у клуба всего три победы, восемь ничьих и 15 поражений. Несмотря на то, что «Вест Бромвич» не проигрывает несколько матчей кряду, поединок против «Эвертона» может стать приговором для этого клуба.

С тех пор как «ирисок» возглавил Карло Анчелотти, клуб начал показывать хорошие результаты. «Эвертон» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе у мерсисайдцев 43 пункта. Команда забила 38 мячей и пропустила 33. «Эвертон» выиграл 13 матчей, четыре раза сыграл вничью и еще восемь поединков завершил поражением. Последние матчи с участием «ирисок» не демонстрируют всю их силу, но это не значит, что клуб нужно списывать со счетов. Поединок против «Бромвича» будет очень жарким, «ириски» выглядят фаворитами.

Информация для ставок

  • «Вест Бромвич» не проигрывает три матча подряд
  • «Эвертон» проиграл два матча из последних пяти
  • В последних пяти матчах «Эвертон» забил семь голов

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на «тотал голов больше 2,5» — коэффициент 1.93. Матчи с участием «Эвертона» всегда получаются очень интересными, с обилием забитых мячей.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.303.641.93
Fonbet 4.00 3.60 1.92
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 13:02
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Вест Бромвич»
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