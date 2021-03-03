«Вест Бромвич» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (04.03.2021)

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вчера, 09:52

«Вест Бромвич» сыграет против «Эвертона» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Этот поединок запланирован на 4 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на очередное противостояние в Англии.

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку — победа «Эвертона» по коэффициенту 1.85. Также можно поставить на ничейный исход за 3.75 и на победу «Вест Бромвича» за 4.20.

Форма команд

«Вест Бромвич» — один из аутсайдеров нынешнего сезона АПЛ . Клуб идет на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 17 набранных баллов. Скорее всего, команда продолжит свой путь в Чемпионшипе, надежды на спасение нет. «Вест Бром» забил 20 голов и пропустил 55. В нынешнем сезоне у клуба всего три победы, восемь ничьих и 15 поражений. Несмотря на то, что «Вест Бромвич» не проигрывает несколько матчей кряду, поединок против «Эвертона» может стать приговором для этого клуба.

С тех пор как «ирисок» возглавил Карло Анчелотти, клуб начал показывать хорошие результаты. «Эвертон» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе у мерсисайдцев 43 пункта. Команда забила 38 мячей и пропустила 33. «Эвертон» выиграл 13 матчей, четыре раза сыграл вничью и еще восемь поединков завершил поражением. Последние матчи с участием «ирисок» не демонстрируют всю их силу, но это не значит, что клуб нужно списывать со счетов. Поединок против «Бромвича» будет очень жарким, «ириски» выглядят фаворитами.

Информация для ставок

«Вест Бромвич» не проигрывает три матча подряд

«Эвертон» проиграл два матча из последних пяти

В последних пяти матчах «Эвертон» забил семь голов

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на «тотал голов больше 2,5» — коэффициент 1.93. Матчи с участием «Эвертона» всегда получаются очень интересными, с обилием забитых мячей.

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