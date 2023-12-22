«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (23.12.2023)

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вчера, 12:43

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Манчестер Юнайтед», на который можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Выбрать победу хозяев можно по 2.65, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.18. На вариант «обе забьют» сделать ставку возможно за 1.57.

Форма команд

«Вест Хэм» показывает средние результаты в АПЛ , хотя болельщики ждут от клуба место в зоне еврокубков. «Молотобойцы» занимают девятое место с 27 баллами и всего на один балл отстают от «Манчестер Юнайтед». В случае победы лондонский клуб обойдет конкурента и прибавит уверенности в собственных силах. В прошлом туре «Вест Хэм» разгромно проиграл «Ливерпулю» (1:5), а ранее уверенно обыграл «Вулверхэмптон» (3:0).

«Манчестер Юнайтед» разочаровывает в нынешнем сезоне и уже вылетел из Лиги Чемпионов, заняв последнее место в группе. В чемпионате Англии «красные дьяволы» идут только на седьмой позиции и если не исправят результаты, то будут вынуждены опуститься еще ниже. В предстоящей встрече гостям важно, как минимум не проиграть. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились ничьей с «Ливерпулем» (0:0) и минимальным поражением от «Баварии» в Лиге Чемпионов (0:1).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь одну встречу из шести последних во всех турнирах

«Вест Хэм» одержал семь побед в десяти домашних поединках

«Манчестер Юнайтед» выиграл три последних матча у «Вест Хэма» при двух поражениях

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» выглядит слабее своего соперника и на чужом поле может вообще не набрать очков. Предлагаем сделать ставку на победу «Вест Хэма» по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.