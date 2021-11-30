«Вестерло» — «Оуд-Хеверли». Прогноз на матч кубка Бельгии (01.12.2021)

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вчера, 12:26

В 1/8 финала кубка Бельгии нас ждет довольно интересный поединок. «Вестерло» ждет в гости «Оуд-Хеверли». Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 2.65, в то же время победа «Вестерло» будет стоить 2.5. Если будет мировое соглашение между командами, то сыграет коэффициент 3.4.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.65. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей по 2.17. Ставка «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Вестерло» выступает во втором бельгийском дивизионе, но является его безоговорочным лидером. Команда уже сейчас претендует на повышение в классе. Команда набрала 30 очков и опережает ближайшего конкурента на 10 баллов, что является солидным преимуществом. В домашнем кубковом матче у коллектива есть все шансы навязать борьбу сопернику из высшей лиги Бельгии и побороться за путевку в четвертьфинал. На прошлом этапе турнира «Вестерло» уже обыграл «Антверпен» (2:1), а в поединке чемпионата одержал выездную победу над «Ломмелем» (1:0).

«Оуд-Хеверли» неважно начал сезон, но в последнем месяце смог улучшить свои результаты в чемпионате. За последние пять матчей коллектив уступил лишь один раз и сейчас занимает 13-е место с 20 очками в активе. Матч с лидеров второго дивизиона Бельгии обещает быть зрелищным и напряженным. В 1/16 финала кубка «Оуд-Хеверли» прошел «Льерс» (2:1), а в чемпионате Бельгии обыграл «Сент-Жиллуаз» (3:1).

Информация для ставок

«Вестерло» выиграл семь из десяти поединков за последнее время во всех турнирах

«Оуд-Хеверли» уступил лишь в двух встречах за последние десять матчей

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вестерло» не знает поражений на своем стадионе уже шесть поединков

Прогноз

Предполагаем, что «Вестерло» сможет добыть минимальную победу в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.5.