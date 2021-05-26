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«Виборг» — «Кеге». Прогноз на матч Первого дивизиона Дании (26.05.2021)

сегодня, 08:10

«Виборг» сыграет против «Кеге» в рамках второй по силе лиги Дании. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.187.0316.23
Лига Ставок 1.21 6.80 12.00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Виборг» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.22. Ничейный исход котируется в 6.3, победа «Кеге» представлена коэффициентом 13.5.

Форма команд

«Виборг» занимает первую строчку в турнирной таблице. Клуб одержал 22 победы, 7 раз сыграл вничью и проиграл в 2 поединках. В нынешнем сезоне Первого дивизиона Дании «Виборг» забил 67 голов и пропустил 24 мяча. Команда находится в хорошей форме и регулярно набирает очки.

«Кеге» — главный аутсайдер группы команд, борющихся за повышение в классе. На счету клуба 8 побед, 7 ничьих и 16 поражений. Команда забила 28 мячей и пропустила 49 голов. «Кеге» находится в очень плохой форме и давно не может добиться хотя бы ничейного результата.

Информация для ставок

  • «Виборг» не проигрывает четыре матча подряд
  • «Кеге» не побеждает 12 игр кряду во всех турнирах
  • «Виборг» забил 13 мячей в 5 последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Виборга» в один мяч по коэффициенту 4.00. Также можно сделать ставку на азиатский тотал во втором тайме меньше 1.25 по коэффициенту 2.6.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.42 2.29 1.60
Лига Ставок 2.85 1.40 2.27 1.59
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