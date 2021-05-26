«Виборг» — «Кеге». Прогноз на матч Первого дивизиона Дании (26.05.2021)

«Виборг» сыграет против «Кеге» в рамках второй по силе лиги Дании. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.
|
- : -
сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Виборг» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.22. Ничейный исход котируется в 6.3, победа «Кеге» представлена коэффициентом 13.5.
Форма команд
«Виборг» занимает первую строчку в турнирной таблице. Клуб одержал 22 победы, 7 раз сыграл вничью и проиграл в 2 поединках. В нынешнем сезоне Первого дивизиона Дании «Виборг» забил 67 голов и пропустил 24 мяча. Команда находится в хорошей форме и регулярно набирает очки.
«Кеге» — главный аутсайдер группы команд, борющихся за повышение в классе. На счету клуба 8 побед, 7 ничьих и 16 поражений. Команда забила 28 мячей и пропустила 49 голов. «Кеге» находится в очень плохой форме и давно не может добиться хотя бы ничейного результата.
Информация для ставок
- «Виборг» не проигрывает четыре матча подряд
- «Кеге» не побеждает 12 игр кряду во всех турнирах
- «Виборг» забил 13 мячей в 5 последних матчах
Прогноз
В этом матче можно поставить на победу «Виборга» в один мяч по коэффициенту 4.00. Также можно сделать ставку на азиатский тотал во втором тайме меньше 1.25 по коэффициенту 2.6.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».