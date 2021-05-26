«Виборг» — «Кеге». Прогноз на матч Первого дивизиона Дании (26.05.2021)

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сегодня, 08:10

«Виборг» сыграет против «Кеге» в рамках второй по силе лиги Дании. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Виборг» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.22. Ничейный исход котируется в 6.3, победа «Кеге» представлена коэффициентом 13.5.

Форма команд

«Виборг» занимает первую строчку в турнирной таблице. Клуб одержал 22 победы, 7 раз сыграл вничью и проиграл в 2 поединках. В нынешнем сезоне Первого дивизиона Дании «Виборг» забил 67 голов и пропустил 24 мяча. Команда находится в хорошей форме и регулярно набирает очки.



«Кеге» — главный аутсайдер группы команд, борющихся за повышение в классе. На счету клуба 8 побед, 7 ничьих и 16 поражений. Команда забила 28 мячей и пропустила 49 голов. «Кеге» находится в очень плохой форме и давно не может добиться хотя бы ничейного результата.

Информация для ставок

«Виборг» не проигрывает четыре матча подряд

«Кеге» не побеждает 12 игр кряду во всех турнирах

«Виборг» забил 13 мячей в 5 последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Виборга» в один мяч по коэффициенту 4.00. Также можно сделать ставку на азиатский тотал во втором тайме меньше 1.25 по коэффициенту 2.6.

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