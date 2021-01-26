«Вииторул» — «Сепси». Прогноз на матч чемпионата Румынии (26.01.2021)

19-й тур чемпионата Румынии подарит нам интересную встречу, в которой «Вииторул» принимает дома «Сепси». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 26 января 2021 года.
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3 : 3
завершен
26 января 2021, 16:30
вторник
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам данного поединка и предлагают коэффициент на их победу – 2.12. Поверить в успех гостей можно за 3.55. Ничейный результат котируется цифрой 3.35.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей за 1.86. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше и достигает 1.94.
Форма команд
«Вииторул» занимает место в самой середине турнирной таблицы с набранными 23 очками в 18 играх. В активе команды 5 побед, 5 поражений и 8 ничьих. Последние три игры «Вииторула» окончились ничьими с «КСУ Крайова» (1:1), «Стяуа» (2:2) и «УТА Арад» (0:0). Если повысить уровень реализации, команде вполне по силам побороться за зону еврокубков.
«Сепси» находится на 4-й позиции в таблице и отстает от лидера чемпионата на 10 очков. Команда находится на небольшом спаде, так как за восемь матчей смогла победить лишь один раз над «Херманштадтом» (2:1).
Информация для ставок
- Три из четырех последних матчей «Сепси» заканчивались исходом ТМ 2,5
- «Вииторул» не проигрывает уже четыре матча подряд
- Во всех пяти матчах между командами на поле «Вииторула» было забито не менее трех мячей за игру
- «Вииторул» забивает в девяти домашних матчах подряд
Прогноз
Команды играют в похожих стилях и показывают примерно одинаковые результаты определенными периодами. В данной встрече рекомендуем остановить свой выбор на варианте «обе забьют» с коэффициентом 1.67. Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет.
Дополнительным вариантом может послужить тотал больше 2,5 мячей за 1.86. Ничего не предвещает голевой засухи в этом противостоянии.
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