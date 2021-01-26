«Вииторул» — «Сепси». Прогноз на матч чемпионата Румынии (26.01.2021)

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26 января 2021, 09:20

19-й тур чемпионата Румынии подарит нам интересную встречу, в которой «Вииторул» принимает дома «Сепси». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 26 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам данного поединка и предлагают коэффициент на их победу – 2.12. Поверить в успех гостей можно за 3.55. Ничейный результат котируется цифрой 3.35.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей за 1.86. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше и достигает 1.94.

Форма команд

«Вииторул» занимает место в самой середине турнирной таблицы с набранными 23 очками в 18 играх. В активе команды 5 побед, 5 поражений и 8 ничьих. Последние три игры «Вииторула» окончились ничьими с «КСУ Крайова» (1:1), «Стяуа» (2:2) и «УТА Арад» (0:0). Если повысить уровень реализации, команде вполне по силам побороться за зону еврокубков.

«Сепси» находится на 4-й позиции в таблице и отстает от лидера чемпионата на 10 очков. Команда находится на небольшом спаде, так как за восемь матчей смогла победить лишь один раз над «Херманштадтом» (2:1).

Информация для ставок

Три из четырех последних матчей «Сепси» заканчивались исходом ТМ 2,5

«Вииторул» не проигрывает уже четыре матча подряд

Во всех пяти матчах между командами на поле «Вииторула» было забито не менее трех мячей за игру

«Вииторул» забивает в девяти домашних матчах подряд

Прогноз

Команды играют в похожих стилях и показывают примерно одинаковые результаты определенными периодами. В данной встрече рекомендуем остановить свой выбор на варианте «обе забьют» с коэффициентом 1.67. Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет.

Дополнительным вариантом может послужить тотал больше 2,5 мячей за 1.86. Ничего не предвещает голевой засухи в этом противостоянии.

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